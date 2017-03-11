Олимпик – Ворскла. Анонс

Бороться до последнего – только такой вариант развития событий приемлем для полтавчан и дончан в грядущем поединке. «Олимпик» очень близок к тому, чтобы обеспечить себе место в первой шестерке, и может себя чувствовать более уверенно, чем «Ворскла», которой победа нужна как воздух.

«Олимпик», который в этом туре хозяином будет только де-юре, должен собрать всю волю в кулак и показать все то, чего донецкому клубу не хватало в последних матчах, прежде всего, забитых мячей, а уже после и побед (последняя из которых добыта еще в 15-м туре). Роман Санжар после досадного поражения от «Динамо» похвалил своих игроков за самоотдачу, сославшись на неудачи в линии нападения. Возможно, усилит ее полузащитник Виталий Гемега, подписавший на неделе контракт с «Олимпиком». В целом, не стоит ожидать от тренерского штаба каких-либо изменений в составе, поскольку стартовые одиннадцать у команды Санжара в этом году стабильно на своих местах.

У полтавчан все куда более сложно. Победа – единственный приемлемый вариант для «Ворсклы», чтобы претендовать на первую шестерку. Если Василий Сачко сумеет соединить воедино первый тайм матча в Харькове и вторую половину игры против «Зари» – рецепт успеха у него в кармане. В последнем туре на поверхность всплыли все явные проблемы «бело-зеленых»: отсутствие толкового плеймейкера, проблемы в центре поля и нервозность защитных редутов. Молодой Одарюк с огнем в глазах восполнил пробелы в полузащите, а вот с остальными вопросами еще следует разбираться. Вполне вероятен выход с первых минут Ардина Даллку, переход Чеснакова на позицию опорного полузащитника, и, как показала практика, смена острия атаки с Загорулько на Хлебаса тоже может дать результат.

Вспоминая историю противостояний, стоит отметить, что в чемпионатах Украины «Ворскла» и «Олимпик» сыграют в шестой раз, в предыдущих встречах «Ворскла» дважды побеждала и дважды сводила матч к ничьей, еще один раз сильнее был «Олимпик», разница мячей 8:6 в пользу полтавчан.

Арбитром матча назначен Юрий Можаровский из Львова, который в нынешнем чемпионате уже обслуживал игру «Олимпика»: в 16-м туре клуб из Донецка сыграл на выезде 1:1 с «Александрией». На игры «Ворсклы» Юрий Можаровский назначен впервые.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Махарадзе – Парцвания, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Богданов, Цимбалюк – Шестаков, Поступаленко, Моха – Матяж

«Ворскла»: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Кравченко, Чеснаков – Мякушко, Одарюк, Шарпар – Хлебас.

Травмированные: Скляр («Ворскла»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 4,25 – 3,40 – 1,75

Марафон: 4,75 – 3,52 – 1,83

Олимп: 4,70 – 3,45 – 1,76

11 марта, суббота