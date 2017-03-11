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21-й тур
Олимпик Д
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Ворскла
11.03.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Ворскла. Анонс

Бороться до последнего

  • 11.03.2017 07:50
  • 387 просмотров
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www.vorskla.com.ua
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Бороться до последнего – только такой вариант развития событий приемлем для полтавчан и дончан в грядущем поединке. «Олимпик» очень близок к тому, чтобы обеспечить себе место в первой шестерке, и может себя чувствовать более уверенно, чем «Ворскла», которой победа нужна как воздух.
 
«Олимпик», который в этом туре хозяином будет только де-юре, должен собрать всю волю в кулак и показать все то, чего донецкому клубу не хватало в последних матчах, прежде всего, забитых мячей, а уже после и побед (последняя из которых добыта еще в 15-м туре). Роман Санжар после досадного поражения от «Динамо» похвалил своих игроков за самоотдачу, сославшись на неудачи в линии нападения. Возможно, усилит ее полузащитник Виталий Гемега, подписавший на неделе контракт с «Олимпиком». В целом, не стоит ожидать от тренерского штаба каких-либо изменений в составе, поскольку стартовые одиннадцать у команды Санжара в этом году стабильно на своих местах.
 
У полтавчан все куда более сложно. Победа – единственный приемлемый вариант для «Ворсклы», чтобы претендовать на первую шестерку. Если Василий Сачко сумеет соединить воедино первый тайм матча в Харькове и вторую половину игры против «Зари» – рецепт успеха у него в кармане. В последнем туре на поверхность всплыли все явные проблемы «бело-зеленых»: отсутствие толкового плеймейкера, проблемы в центре поля и нервозность защитных редутов. Молодой Одарюк с огнем в глазах восполнил пробелы в полузащите, а вот с остальными вопросами еще следует разбираться. Вполне вероятен выход с первых минут Ардина Даллку, переход Чеснакова на позицию опорного полузащитника, и, как показала практика, смена острия атаки с Загорулько на Хлебаса тоже может дать результат.
 
Вспоминая историю противостояний, стоит отметить, что в чемпионатах Украины «Ворскла» и «Олимпик» сыграют в шестой раз, в предыдущих встречах «Ворскла» дважды побеждала и дважды сводила матч к ничьей, еще один раз сильнее был «Олимпик», разница мячей 8:6 в пользу полтавчан.
 
Арбитром матча назначен Юрий Можаровский из Львова, который в нынешнем чемпионате уже обслуживал игру «Олимпика»: в 16-м туре клуб из Донецка сыграл на выезде 1:1 с «Александрией». На игры «Ворсклы» Юрий Можаровский назначен впервые.
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Олимпик»: Махарадзе – Парцвания, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Богданов, Цимбалюк – Шестаков, Поступаленко, Моха – Матяж
 
«Ворскла»: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Кравченко, Чеснаков – Мякушко, Одарюк, Шарпар – Хлебас.
 
Травмированные: Скляр («Ворскла»)
 
Котировки букмекеров:
Bwin: 4,25 – 3,40 – 1,75
Марафон: 4,75 – 3,52 – 1,83
Олимп: 4,70 – 3,45 – 1,76
11 марта, суббота
«Олимпик»  «Ворскла»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
 Прогноз Sport.ua – 0:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Олимпик» – «Ворскла»?
  • 100% (2)
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  • 0% (0)
    2. Другой вариант
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    3. 3:3
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    4. 3:2
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    5. 3:1
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    6. 3:0
  • 0% (0)
    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:2
  • 0% (0)
    9. 2:1
  • 0% (0)
    10. 2:0
  • 0% (0)
    11. 1:3
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    12. 1:2
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    13. 1:0
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