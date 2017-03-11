Черноморец – Сталь. Анонс

Первая часть чемпионата Украины уже очень близка к своему завершению, а интрига с разделением дюжины команд Премьер-лиги на две шестерки – к своей развязке. На данном этапе нет обязательного требования, чтобы матчи двух последних туров первой части чемпионата игрались в одно время, оно будет действовать в 29-м и 30-м турах. Тем не менее, дирекция Премьер-лиги очень удачно сформировала расписание матчей 21-го тура. В субботу он откроется двумя играми, в которых задействованы три команды, являющиеся прямыми конкурентами на два остающихся вакантными места в первом секстете – в Полтаве сыграют «Олимпик» и «Ворскла», а в Одессе «Черноморец» принимает «Сталь».

К счастью, в этих двух играх нет взаимозависимости результатов – каждая из команд будет решать собственную задачу, а уже после финальных свистков получим четкую картину на последний тур. Какую именно, тут могут быть самые разнообразные варианты, но перед командой Александра Бабича в матче против «сталеваров» стоит конкретная задача, которую можно и нужно решать своими собственными усилиями. Но для начала напомним ту часть регламента чемпионата Премьер-лиги, которая касается распределения мест. Пункт 2 статьи 22 гласит, что после набранных очков следующий критерий – разница забитых и пропущенных мячей. Вполне реально, что и с 27-ю очками «Черноморец» может быть в числе шести первых команд, но забронировать себе место в шестерке досрочно и победным результатом – это было бы красиво. Собственно, и нет сомнений, что наставник «моряков» будет нацеливать своих подопечных только на то, чтобы взять в сегодняшней игре три очка.

Две игры после возобновления чемпионата все-таки маловато для глобальных выводов, но пока нет оснований говорить, что уход из команды таких ведущих футболистов, как Боровик и Филимонов, стал для одесситов серьезной проблемой. К тому же, безболезненной перестройке способствовал и календарь – все-таки «Карпаты» и «Днепр» соперники не того уровня, какие были у той же «Ворсклы», с которой, напомним, у «Черноморца» было равенство очков в течение зимнего межсезонья. Полтавчане проиграли и «Шахтеру», и «Заре», что позволило «морякам» создать себе гандикап в четыре очка.

Матч против «Стали» станет для одесситов очень серьезным испытанием. Во-первых, сложно будет уйти от психологического давления, связанного с необходимостью достижения нужного результата. Во-вторых, это уровень соперника. Даже по двум играм «Стали» тренерская рука Леонида Кучука уже была заметна в команде из Каменского. Ни «Олимпику», ни тем более «Звезде» «сталевары» не позволили разгуляться у своих ворот, а когда не пропускаешь, это уже гарантия набранных очков. Ну, а опыт Кучука позволяет ему точно чувствовать игру, и при наличии проблемных мест у своих подопечных своевременно вносить коррективы. Умение управлять игрой наставник «сталеваров» продемонстрировал в матче со «Звездой», когда при нулевой ничьей в первом тайме после перерыва «Сталь» полностью переиграла соперника, эффективно работали замены, да и с физикой у футболистов оказался полный порядок.



Единственный момент, на который не может влиять белорусский наставник «Стали», это финансовые обязательства клуба перед футболистами. «Нет денег – нет футбола», этого закона легионеры придерживаются незамедлительно. Как только из Каменского пошли слухи о задержках в зарплате, сначала Комвалиуса, а вслед за ним и Карикари как ветром сдуло из чемпионата Украины. Это наши футболисты готовы играть в долг и ждать, а легионерам нужно семьи кормить.



Матч первого круга принес одесситам волевую победу 2:1 – на гол Карикари точными ударами ответили Коркишко и Хобленко, и то была вторая гостевая победа «моряков» над «Сталью» в рамках Премьер-лиги. Еще одна игра «Черноморца» и «Стали», проходившая в Одессе, принесла ничью. Таким образом, суммарные баланс трех матчей за «моряками»: две победы и ничья, мячи 4:2.

На поле стадиона «Черноморец» команды выведет арбитр Константин Труханов, для которого это будет 53-й матч в Премьер-лиге, и у обеих команд с харьковским рефери отрицательный баланс. «Черноморец» из пяти матчей два выиграл и три проиграл, при разнице мячей 5:6. А вот «Сталь» в двух играх «при Труханове» не смогла забить даже один мяч – два поражения с общим счетом 0:8.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Каневцев, Азацкий, Каплиенко, Аблитаров, Люлька, Карноза, Смирнов, Ковалец, Кабаев, Третьяков, Элиас

«Сталь»: Панькив, Шабанов, Э. Малакян, Ищенко, Пашаев, Леандро, Каленчук, Карасюк, Васин, Задерака, Дебелко

Дисквалификация: Данченко, Хочолава (оба – «Черноморец»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 2,68 – 3,08 – 2,68

Марафон: 2,75 – 3,18 – 2,75

Bwin: 2,60 – 3,00 – 2,60