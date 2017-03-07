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Юношеская лига УЕФА. Бенфика обыграла ЦСКА и вышла в полуфинал

Португальская команда всухую взяла верх над москвичами

  • 07.03.2017 17:45
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  • 1 комментария
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ФК ЦСКА Москва
© ФК ЦСКА Москва

ЦСКА вылетел из Юношеской лиги УЕФА за один этап до финальной стадии - на своем поле армейцы проиграли «Бенфике» с результатом 0:2.

До перерыва гости выглядели опаснее. Правда, их гол вышел курьезным. В попытке сыграть на опережение вратарь Павел Овчинников поскользнулся на линии штрафной, и Диогу Гонсалвеш поразил полупустые ворота. Хозяева первый удар нанесли лишь на исходе получаса встречи. Астемир Гордюшенко пальнул с острого угла - Фабиу Дуарте справился с его ударом.

Едва стартовал второй тайм, как задача ЦСКА усложнилась. И вновь гол получился обидным. После подачи справа Кирилл Леонов срезал мяч в свои ворота. Игра раскрылась. Иван Олейников попал в крестовину. Вездесущий Гонсалвеш не реализовал выход один на один с Овчинниковым. Иван Маклаков и Тимур Жамалетдинов поочередно приложились издали - Дуарте с трудом спас свою команду. Но в целом лиссабонцы спокойно удержали преимущество, а теперь могут готовиться к визиту в Ньон.

Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала

ЦСКА U-19 – «Бенфика» – U-19 – 0:2
Голы: Д. Гонсалвеш, 16, Леонов, 47, автогол

ЦСКА U-19: Овчинников, Маклаков, Алибеков, Леонов, Хосонов, Гордюшенко (Пухов, 50), Тикнизян, Олейников, Кучаев, Жамалетдинов, Чалов.
«Бенфика» U-19: Дуарте, Р. Диаш, Алвару, Мангаш, Флорентину, Фелиш (Мендеш, 84), Фернандеш, Д. Гонсалвеш, Бута, Гомеш, Тавареш (Джу, 90).
Предупреждения: Кучаев, 40. Д. Гонсалвеш, 52. Гомеш, 78. Тикнизян, 82. Алибеков, 87.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 07.03.2017 18:16
    +1
    а ДК ж восени в обох матчах ту Бенфіку як тузік грєлку. От що значить втрата форми навесні.
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