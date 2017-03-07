Антонио КОНТЕ: «Челси великолепно справился с давлением»

После победы над «Вест Хэмом» на «Лондон Стэдиум» Антонио Конте отметил, что его команде удалось справиться со стартовым натиском хозяев, после чего игра целиком и полностью проходила под диктовку «синих».

«Молотобойцы» сильно начали встречу, однако после результативной контратаки гостей, увенчанной ударом Эдена Азара в середине тайма, «Челси» уверенно контролировал ход встречи. В начале второго тайма Диего Коста закрепил преимущество своей команды, но все же удержать сухой счет подопечные Конте не сумели, пропустив единственный гол на последней минуте добавленного к матчу времени.

Подводя итоги встречи, Конте взглянул на нее под разными углами…

«Вест Хэм» отлично начал встречу, демонстрируя высокую интенсивность и активное давление на нас, — резюмирует итальянский специалист. — Вчера я наблюдал за игрой «Сандерленда» и «Манчестер Сити», и там была схожая картина. «Сандерленд» активно прессинговал соперника. В матчах такого рода важно уметь взять ситуацию под свой контроль, особенно если тебе противостоит столь сильный соперник, как «Вест Хэм».

«Мы с первых же минут оказались под их давлением. Не забывайте, что это дерби, и матчи такого уровня всегда отличаются особым накалом. Тем не менее, мы успешно сдержали стартовый порыв оппонента и вскоре забили, взяв нити игры в свои руки».

«Мы играли очень хорошо и имели еще не один момент для взятия ворот. Жаль, что мы уже второй раз пропускаем в концовке, теряя возможность провести еще один сухой матч. Нам предстоит поработать над этим аспектом игры».

«Нелегко играть, когда твой конкурент уже одержал победу. В таком случае ты знаешь, что, потеряв очки, дашь преследователям дополнительные надежды. Мы играли под давлением, но великолепно справились с этой ситуацией».

«Моментов у наших ворот было немного, — добавляет Конте. — Наши центральные защитники хорошо справлялись с подачами в адрес Кэрролла. В целом мы действовали грамотно и очень компактно».

«Это был действительно сложный матч. Я доволен продемонстрированным характером и настроем своих игроков. Они сохраняли максимальную концентрацию и показали абсолютное стремление к победе. Они справились в начале встречи и заслуженно победили».

Эден Азар открыл счет в матче, забив свой 11-й мяч в этом сезоне

«Эден очень важен для нас, мы все это знаем. Он великолепный, технически одаренный игрок. Его сильные стороны раскрываются при игре на контратаках между линиями. Это не совсем его специализация, однако он очень хорош в ситуациях, когда нужно принять мяч, обыграть оппонента один в один и нанести опасный удар по воротам».

«Кроме того, у нас есть множество других вариантов реализации контратак, в которых могут участвовать Виллиан, Педро и Коста».

Конте отметил направления, в которых нам еще предстоит работать

«Наш первый гол получился действительно красивым. Однако мы создавали много моментов и должны были реализовывать их, чтобы решить исход матча заранее».

«В Англии счет 1:0 или 2:0 ничего вам не гарантирует. Так, если бы «Вест Хэм» забил сегодня минут на пять раньше, мы могли бы столкнуться с серьезными сложностями».

«Поэтому нам следует бережнее относиться к создаваемым моментам и делать все, чтобы максимально эффективно реализовывать их».

Н'Голо Канте сегодня буквально «выжигал» середину поля

«Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил 5 ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом…Шучу! Если честно, мне придется потрудиться, чтобы указать ему моменты, в которых он мог бы улучшить свою игру».

«Н'Голо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться. Все мои футболисты играют очень хорошо».

Впереди кубковый матч с «Манчестер Юнайтед»

«Завтра мы отдыхаем, а затем начинаем готовиться к игре Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Мы стремимся выиграть и этот турнир, однако это будет очень сложный матч. Все мы знаем силу этого клуба и его футболистов».

Славен Билич остался под впечатлением от игры «Челси»

«Они заслуженно победили, — комментирует главный тренер «Вест Хэма». — При счете 2:0 каждая их атака изначально несла в себе угрозу».

«Они не собираются расслабляться и предельно собраны на пути к цели. Я уверен, что благодаря своему мастерству, уверенности в собственных силах, концентрации и физической готовности они сумеют остаться на вершине турнирной таблицы».