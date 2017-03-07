Вячеслав ШЕВЧУК: «После карьеры футболиста трудно стать тренером»

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о том, как он готовится к тренерской карьере.

«Был на стажировке в Испании, сейчас прохожу подготовительный курс. После карьеры футболиста довольно трудно сразу стать тренером. Поэтому сейчас смотрю, до лета планируются еще две стажировки. Хочу поехать в Англию и Испанию, возможно, еще в Израиль.

По возможности смотрю, как команды тренируются, как готовятся. Слежу за графиком, за тренировочным процессом, общаюсь со всеми тренерами академии. Такой же работой занимался и в тех командах, в которые ездил на стажировку. Сейчас необходимо набраться опыта, чтобы уже позже приступить к работе», – сказал Шевчук.