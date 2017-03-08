Таблица коэффициентов УЕФА. Новый сезон Украина начнет девятой

Украинские клубы так молниеносно вылетели из еврокубков в этом сезоне, что мы даже не сразу сориентировались, что наш заработок в таблице коэффициентов УЕФА – худший для Украины за последнее десятилетие!
Всего 5,5 баллов набрали украинские клубы в текущем сезоне. 2/3 из них на счету «Шахтера», но вряд ли это радует «горняков», неоправданно рано покинувших еврокубки.
Sport.ua подводит промежуточный итог таблицы коэффициентов УЕФА сезона 2016/2017.
Итак, наши «достижения» этого сезона: «Шахтер» - 17 очков, «Динамо» - 8, «Заря» - 2, «Ворскла» - 0,5, «Александрия» - 0. Для перевода в баллы – делим на 5.
Украина начинала сезон на восьмой позиции в таблице коэффициентов УЕФА, отставание от впереди идущей Португалии было всего 4 балла, поэтому были надежда зацепиться за перспективное седьмое место, но «сталося не так, як гадалося». Португалия оторвалась уже на семь баллов, и всего в 2,5 баллов позади уже Бельгия, сохранившая аж три клуба в еврокубках. Бельгия в нынешнем сезоне набрала уже 10,1 балла!
Для того, чтобы обойти Украину, бельгийцам достаточно одержать семь побед в текущем сезоне, что для трех клубов не такая уж и страшная задача. Хотя с жеребьевкой «Гент» - «Генк» бельгийцам не повезло, но зато «Андерлехт» с Теодорчиком вполне могут пройти АПОЭЛ.
|#
|Страна
|12/13
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|Рейт.
|Ком.
|1
|Испания
|17.714
|23.000
|20.214
|23.928
|15.142
|99.998
|5/7
|2
|Германия
|17.928
|14.714
|15.857
|16.428
|12.571
|77.498
|5/7
|3
|Англия
|16.428
|16.785
|13.571
|14.250
|12.357
|73.391
|4/7
|4
|Италия
|14.416
|14.166
|19.000
|11.500
|11.916
|70.998
|3/6
|5
|Франция
|11.750
|8.500
|10.916
|11.083
|11.750
|53.999
|3/6
|6
|Россия
|9.750
|10.416
|9.666
|11.500
|9.000
|50.332
|2/5
|7
|Португалия
|11.750
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|49.332
|2/6
|8
|УКРАИНА
|9.500
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|42.633
|5
|9
|Бельгия
|6.500
|6.400
|9.600
|7.400
|10.100
|40.000
|3/5
|10
|Турция
|10.200
|6.700
|6.000
|6.600
|8.500
|38.000
|1/5
|11
|Чехия
|8.500
|8.000
|3.875
|7.300
|5.500
|33.175
|5
|12
|Швейцария
|8.375
|7.200
|6.900
|5.300
|4.300
|32.075
|5
|13
|Голландия
|4.214
|5.916
|6.083
|5.750
|7.300
|29.263
|1/5
|14
|Греция
|4.400
|6.100
|6.200
|5.400
|5.600
|27.700
|1/5
|15
|Австрия
|2.250
|7.800
|4.125
|3.800
|7.375
|25.350
|4
|16
|Хорватия
|4.375
|4.375
|6.875
|4.500
|5.125
|25.250
|4
|17
|Румыния
|6.800
|6.875
|5.125
|2.250
|3.300
|24.350
|5
|18
|Дания
|3.300
|3.800
|2.900
|5.500
|8.000
|23.500
|1/4
|19
|Беларусь
|4.500
|1.750
|5.500
|5.125
|3.000
|19.875
|4
|20
|Польша
|2.500
|3.125
|4.750
|5.500
|3.875
|19.750
|4
В 2018-2019-х годах еврокубки вновь претерпят изменения, вот что пишут:
Первые четыре страны рейтинга (Испания, Германия, Англия и Италия) в сезоне-2018/19 смогут заявить в Лигу чемпионов по 4 клуба. Страны, занимающие места с 5-го по 6-е (за них борются Франция, Россия и Португалия), получат право заявить по 2 клуба. Страны, которым удалось подняться на места с 7-го по 10-е в таблице коэффициентов, могут направить только по одному представителю в главный клубный турнир. Велика вероятность, что такую же возможность предоставят 11-й и 12-й странам рейтинга.
Но восьмое место в идеале было бы сохранить. Для чего? Для того, чтобы чемпион Украины в следующем сезоне попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов, при условии, что эту самую ЛЧ выиграет чемпион из стран ТОП-7. Поэтому всю оставшуюся ЛЧ сильно болеем за «Ювентус», «Реал» и «Баварию» - это из тех, кто реально может претендовать на победу.
А вот за шестое место по итогам текущей ЛЧ будет заруба – Португалия и Россия. Страны сохранили по две команды, и их разделяют какие-то десятые доли балла, кто проведет финальный отрезок лучше – тот и заявит две команды в групповой раунд ЛЧ в 2018-м году.
Что касается перспектив Украины в будущем бороться за ТОП-6, то там пока без шансов. Следующий сезон мы начинаем девятыми (Бельгия уже обошла Украину), а отставание до идущей шестой России – больше семи баллов.
|#
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Рейт.
|5
|Франция
|8.500
|10.916
|11.083
|11.750
|0.000
|42.249
|6
|Россия
|10.416
|9.666
|11.500
|9.000
|0.000
|40.582
|7
|Португалия
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|0.000
|37.582
|8
|Бельгия
|6.400
|9.600
|7.400
|10.100
|0.000
|33.500
|9
|УКРАИНА
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|0.000
|33.133
|10
|Турция
|6.700
|6.000
|6.600
|8.500
|0.000
|27.800
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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