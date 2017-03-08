Таблица коэффициентов УЕФА. Новый сезон Украина начнет девятой

Украинские клубы так молниеносно вылетели из еврокубков в этом сезоне, что мы даже не сразу сориентировались, что наш заработок в таблице коэффициентов УЕФА – худший для Украины за последнее десятилетие!

Всего 5,5 баллов набрали украинские клубы в текущем сезоне. 2/3 из них на счету «Шахтера», но вряд ли это радует «горняков», неоправданно рано покинувших еврокубки.

Sport.ua подводит промежуточный итог таблицы коэффициентов УЕФА сезона 2016/2017.

Итак, наши «достижения» этого сезона: «Шахтер» - 17 очков, «Динамо» - 8, «Заря» - 2, «Ворскла» - 0,5, «Александрия» - 0. Для перевода в баллы – делим на 5.

Украина начинала сезон на восьмой позиции в таблице коэффициентов УЕФА, отставание от впереди идущей Португалии было всего 4 балла, поэтому были надежда зацепиться за перспективное седьмое место, но «сталося не так, як гадалося». Португалия оторвалась уже на семь баллов, и всего в 2,5 баллов позади уже Бельгия, сохранившая аж три клуба в еврокубках. Бельгия в нынешнем сезоне набрала уже 10,1 балла!

Для того, чтобы обойти Украину, бельгийцам достаточно одержать семь побед в текущем сезоне, что для трех клубов не такая уж и страшная задача. Хотя с жеребьевкой «Гент» - «Генк» бельгийцам не повезло, но зато «Андерлехт» с Теодорчиком вполне могут пройти АПОЭЛ.

# Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Рейт. Ком. 1 Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 15.142 99.998 5/7 2 Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 12.571 77.498 5/7 3 Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 12.357 73.391 4/7 4 Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 11.916 70.998 3/6 5 Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 11.750 53.999 3/6 6 Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 9.000 50.332 2/5 7 Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 8.083 49.332 2/6 8 УКРАИНА 9.500 7.833 10.000 9.800 5.500 42.633 5 9 Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 10.100 40.000 3/5 10 Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 8.500 38.000 1/5 11 Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 5.500 33.175 5 12 Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 4.300 32.075 5 13 Голландия 4.214 5.916 6.083 5.750 7.300 29.263 1/5 14 Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 5.600 27.700 1/5 15 Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 7.375 25.350 4 16 Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 4 17 Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 3.300 24.350 5 18 Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 8.000 23.500 1/4 19 Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 4 20 Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 3.875 19.750 4

В 2018-2019-х годах еврокубки вновь претерпят изменения, вот что пишут:

Первые четыре страны рейтинга (Испания, Германия, Англия и Италия) в сезоне-2018/19 смогут заявить в Лигу чемпионов по 4 клуба. Страны, занимающие места с 5-го по 6-е (за них борются Франция, Россия и Португалия), получат право заявить по 2 клуба. Страны, которым удалось подняться на места с 7-го по 10-е в таблице коэффициентов, могут направить только по одному представителю в главный клубный турнир. Велика вероятность, что такую же возможность предоставят 11-й и 12-й странам рейтинга.

Но восьмое место в идеале было бы сохранить. Для чего? Для того, чтобы чемпион Украины в следующем сезоне попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов, при условии, что эту самую ЛЧ выиграет чемпион из стран ТОП-7. Поэтому всю оставшуюся ЛЧ сильно болеем за «Ювентус», «Реал» и «Баварию» - это из тех, кто реально может претендовать на победу.

А вот за шестое место по итогам текущей ЛЧ будет заруба – Португалия и Россия. Страны сохранили по две команды, и их разделяют какие-то десятые доли балла, кто проведет финальный отрезок лучше – тот и заявит две команды в групповой раунд ЛЧ в 2018-м году.

Что касается перспектив Украины в будущем бороться за ТОП-6, то там пока без шансов. Следующий сезон мы начинаем девятыми (Бельгия уже обошла Украину), а отставание до идущей шестой России – больше семи баллов.