Луис ЭНРИКЕ: «Барселоне по силам забить шесть мячей»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов против ПСЖ. В первом поединке каталонский клуб уступил со счетом 0:4

«На протяжении последних двух недель меня не покидает ощущение, что в матче наступит момент, когда мы окажемся близки к цели. Если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть. Результат первого матча однозначен, но это плей-офф, пройдена только половина противостояния. За 95 минут случиться может бесконечно много событий. Надеюсь, все сложится для нас удачно», – отметил Энрике.