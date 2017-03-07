Игорь СУРКИС: «Динамо еще никогда не получало подобной компенсации»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход из киевского клуба Артема Громова, Александра Гладкого и Жуниора Мораеса.
- Громов хотел играть, мы ему предоставили статус свободного агента. Насколько мне известно, он перешел в «Крылья Советов». Гладкий, например, сказал, что он в Россию ехать не хочет ни при каких обстоятельствах и хотел бы поиграть в УПЛ.
- Есть возможность, что Громов вернется в «Динамо»?
- Конечно, а почему нет? Громов ушел как свободный агент на полгода, там будет видно, посмотрим. У нас есть договоренность с Громовым, если он нам будет нужен, ион будет видеть необходимость, он к нам вернется.
Мораес пять игр должен был пропустить, и поступило хорошее предложение для самого футболиста, очень хорошее. Да и для клуба тоже, особенно в эти непростые времена. Я позвонил Реброву. Он сказал, что нужно дать возможность. У китайского клуба есть право выкупа Мораеса за хорошие деньги. Если есть хорошее предложение для игрока и для клуба – пожалуйста.
- Есть информация, что китайцы заплатили $2 миллиона только за аренду…
- Я не называю суммы. Мы получили хорошие деньги. За 4 месяца мы никогда не получали подобную компенсацию.
Источник — #FootballHub
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Это касается любого. Кто сейчас уходит в Динамо вернутся только бегунок подписать и куда подальше уйти
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