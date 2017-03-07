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Игорь СУРКИС: «Динамо еще никогда не получало подобной компенсации»

Президент киевского клуба рассказал о переходах Громова, Гладкого и Мораеса

  • 07.03.2017 16:45
  • 1696 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход из киевского клуба Артема Громова, Александра Гладкого и Жуниора Мораеса.

- Громов хотел играть, мы ему предоставили статус свободного агента. Насколько мне известно, он перешел в «Крылья Советов». Гладкий, например, сказал, что он в Россию ехать не хочет ни при каких обстоятельствах и хотел бы поиграть в УПЛ.

- Есть возможность, что Громов вернется в «Динамо»?
- Конечно, а почему нет? Громов ушел как свободный агент на полгода, там будет видно, посмотрим. У нас есть договоренность с Громовым, если он нам будет нужен, ион будет видеть необходимость, он к нам вернется.

Мораес пять игр должен был пропустить, и поступило хорошее предложение для самого футболиста, очень хорошее. Да и для клуба тоже, особенно в эти непростые времена. Я позвонил Реброву. Он сказал, что нужно дать возможность. У китайского клуба есть право выкупа Мораеса за хорошие деньги. Если есть хорошее предложение для игрока и для клуба – пожалуйста.

- Есть информация, что китайцы заплатили $2 миллиона только за аренду…
- Я не называю суммы. Мы получили хорошие деньги. За 4 месяца мы никогда не получали подобную компенсацию.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    inflicted
      inflicted, 07.03.2017 17:04
    +2
    Хочу спостерігати повернення громова до Києва після рассєї. Ой хочу це бачити, коли він вийде на поле
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    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 07.03.2017 17:13
    0
    Даже если не в мордор, не вернется ... На банку? Лучше в условных Карпатах но играть!
    Это касается любого. Кто сейчас уходит в Динамо вернутся только бегунок подписать и куда подальше уйти
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 07.03.2017 17:16
    0
    що ви до Громова причепились. Тут сам президент жопу рве проти візового навіть режиму з Росією, бо не можна заважати нашим людям у Росію на заробітки їздити. Про торгівлю через лінію фронту я взагалі мовчу.
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    bonv
    online
      bonv, 07.03.2017 17:17
    0
    Гроші, гроші..
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