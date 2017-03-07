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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Начало игры с Арсеналом будет очень непростым»

Наставник «Баварии» поделился ожиданиями от встречи с «канонирами»

  • 07.03.2017 16:29
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ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«У нас есть преимущество. Игроки полностью сосредоточены на матче. Они знают, что начало игры будет очень непростым, но слишком сильно заморачиваться на этом не стоит. Нужно думать о том, как играть на поле. Мы сейчас в отличном физическом состоянии. Все полны энергии, могу только похвалить ребят за профессиональное отношение к делу. Мы хотим выдать хороший матч. Фирменный стиль и мастерство должны помочь нам победить», – считает Анчелотти.

Источник — ФК Бавария

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