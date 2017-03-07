Эден АЗАР: «Этот чемпионат напоминает сезон двухлетней давности»

Вчера вечером «Челси» обыграл «Вест Хэм» с тем же счётом, что и в матче первого тура. Авторами голов у «синих» также стали футболисты, которые отличились в игре первого круга.

Эден Азар забивал первый мяч «синих» в обоих поединках этого сезона АПЛ, забив также и победный гол в гостевой игре с «молотобойцами» 2 года назад, в сезоне, когда «Челси» стал чемпионом Англии. «Вест Хэму» Азар забивает чаще, чем любой другой английской команде.

«Здесь всегда тяжелые матчи, мы знаем, что всегда нужно биться все 90 минут, и мы справились с этим», — говорит Азар в послематчевом интервью (2:1). Диего Коста забил второй гол в игре, а на последней минуте встречи хозяева сумели отыграть один мяч.

«Мы не провели лучший матч в сезоне, мы не реализовали несколько моментов, но в конечном счете мы забили 2 мяча и выиграли встречу. В итоге мы набрали 3 очка, а это важнее всего. Мы играли и заслужили победу».

Бельгиец признает, что в дебюте встречи «Вест Хэм» основательно проверил на прочность оборону «синих», проявив свою мощь.

«Мы знаем, что они играют таким образом, — отмечает Азар. — Энди Кэролл является одним из лучших футболистов в мире при игре в воздухе, но мы справились с этим, вся оборона — Гари, Давид и Аспи сыграли надежно, и мы заслуженно победили».

В случае с первым забитым голом Азар совершил серьёзное ускорение со своей половины поля, а мяч за считанные секунды был доставлен с одного конца поля на другой.

«Это была хорошая атака, — улыбается Азар. — Н'Голо отобрал мяч, отпасовал его мне, я сыграл на Педро и ускорился под ответную передачу, поскольку моя работа и в том, чтобы забивать иногда голы!».

«В этом сезоне вся команда играет на высоком уровне, и я не исключение. Мы рады играть вместе. Прошлый сезон был тяжелым, но 2 года назад мы провели выдающийся сезон. Этот сезон кое-чем напоминает тот, что был у нас 2 года назад, когда мы выиграли титул, и мы хотим повторить это и завоевать титул».

«Но в Англии никогда ничего не заканчивается, пока не закончится чемпионат. Ты никогда не знаешь, что произойдет. Мы отдадим все силы до конца сезона, чтобы постараться выиграть чемпионат».

Однако перед следующим матчем АПЛ, который «Челси» проведет в гостях со «Стоуком», команду ожидает матч Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж».

«Победа в Кубке Англии — одна из наших целей, — заявляет Азар. — Я выступаю за «Челси» уже пятый год и никогда не выигрывал этот трофей, поэтому хочу выиграть его в этом сезоне. Мы знаем, что каждый матч с «Манчестер Юнайтед» — серьёзная битва, но мы уже успешно сыграли с ними в этом сезоне, когда победили их 4:0 на своем поле, поэтому надеемся, что сможем повторить этот успех».