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Даниил СИКАН: «В ПСЖ бегаем больше, чем в Карпатах»

Юный украинский футболист рассказал о стажировке во французском клубе

  • 07.03.2017 16:07
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ФК Карпаты. Даниил Сикан
© ФК Карпаты. Даниил Сикан

Львівський клуб вже не перший рік займається активним розвитком та вихованням власних футбольних талантів. Юному карпатівцю, а також форварду збірної України U-16 Данилу Сікану випала унікальна можливість – пройти стажування в одній з кращих футбольних шкіл Європи. ПСЖ на весь світ славиться своїми вихованцями, а тому потрапити до їх когорти, хоч і на короткий термін, мабуть чи не диво для карпатівця.

«Перше, що кидається в очі – вони дуже швидко працюють з м’ячем. Команда добре підготовлена у фізичному плані, хоча основний акцент роблять на техніку. Як мені стало відомо, роботу над фізикою закінчують ще навчаючись у школі, а далі йде виключно технічна підготовка. Якщо порівнювати з «Карпатами», то ми більше бігаємо» – розповідає Данило Сікан.

«Що особливо запам’яталось? Після кожного тренування сідаємо на поле та обговорюємо помилки кожного та, що потрібно зробити в майбутньому аби більше їх не повторювати. Такі заняття не можуть не подобатись» – каже юний форвард.

«Встиг добре потоваришувати з двома хлопцями. Один з Португалії, інший – з Грузії. Чи знають вони щось про Україну? Я не питав, але й вони ніби не згадували (усміхається)».

«Безмежно задоволений такою можливістю, спробувати та оцінити себе на рівні однієї з найкращих футбольних шкіл у Європі. Щиро вдячний «Карпатам» за таку можливість. Я зрозумів, що потрібно удосконалювати швидкість. Активніше працювати з м’ячем, щоб випереджати суперника та бути готовим на полі до всього» – підсумував карпатівець.

Нагадаємо, що близько тижня тому Данило Сікан вирушив на стажування до ПСЖ. Активним організатором цієї поїздки став спортивний директор ФК «Карпати» Сергій Зайцев. Вже 9-го березня Данило повернеться до рідної львівської команди.

Источник — ФК Карпаты

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