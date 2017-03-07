Металлист 1925 подписал двух новых игроков

Игроками «Металлиста 1925» стали два новых футболиста. Это атакующий полузащитник Дмитрий Нерубенко и вратарь Руслан Коверя. Нерубенко в тренировочный процесс «желто-синих» влился совсем недавно, а зимний чемпионат Харьковской области начинал в составе первомайского «Квадро». Коверя, в свою очередь, с первой командой тренируется с самого начала зимних сборов. Футболисты заявлены «Металлистом 1925» для участия в зимнем чемпионате области, а Коверя в субботнем поединке против «Гелиос-Академии» провел на поле второй тайм. В пятницу вместе с партнерами по новой команде Нерубенко и Коверя отправятся на учебно-тренировочный сбор в Ужгород.

Нерубенко Дмитрий Алексеевич

Позиция: полузащитник/нападающий

Дата рождения: 19 июня 1993 г.

Рост: 176 см. Вес: 67 кг.

Футболом начал заниматься в харьковском училище физической культуры №1 (тренеры Юрий Несмеян и Артем Черняев). В возрасте 18-ти лет оказался в «дубле» киевского «Динамо», который тогда тренировали Александр Хацкевич и Валентин Белькевич. Позже играл за команды «Колос» (Зачепиловка) и ЭТМ (Харьков). Есть в биографии Нерубенко и опыт выступления в европейских клубах. И, если в чешском «Бреславе» футболисту закрепиться не удалось, то вот годичный вояж в Германию оказался более успешным. Сезон 2015/2016 гг. он провел в клубах «Мойзельвиц» (Региональная лига) и «Грюн-Вайс Бризеланг» (Бранденбург-Лига). В последнем играл вместе с Евгением Кателиным, с которым сейчас бок о бок будет выступать в «Металлисте 1925». В начале этого сезона вернулся в родной город.

В 2014-м году в составе сборной академии физической культуры Дмитрий Нерубенко стал победителем студенческой лиги ФК «Металлист». В решающем поединке, проходившем на главном поле ОСК «Металлист», Дима отметился хет-триком.

Основная позиция - крайний полузащитник. Играет, как справа, так и слева. Может сыграть также и в нападении.

Коверя Руслан Андреевич

Позиция: вратарь

Дата рождения: 5 февраля 1999 г.

Рост: 185 см. Вес: 85 кг.

Футболом начал заниматься в харьковском училище физической культуры №1 (тренер Александр Скачко), откуда спустя год попал в академию ФК «Металлист» (тренеры Александр Храбров и Юрий Мартынюк). Весной 2016-го академию закончил, а позже пришел на просмотр в команду «Металлист Юниор». Там и был замечен Александром Горяиновым, после чего Руслан стал тренироваться с основным составом.