Венгер сообщил игрокам, что покинет Арсенал в конце сезона

67-летний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил футболистам своей команды, что покинет клуб по окончании текущего сезона, пишет в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996-го года. С «канонирами» Венгер трижды выигрывал чемпионат Англии, 6 раз становился обладателем Кубка Англии и 6 раз завоевывал Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что у Венгера есть очень щедрое предложение из Китая.