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Венгер сообщил игрокам, что покинет Арсенал в конце сезона

Французский тренер проводит последние месяцы у руля «канониров»

  • 07.03.2017 15:39
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ФК Арсенал Лондон. Арсен Венгер
© ФК Арсенал Лондон. Арсен Венгер

67-летний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил футболистам своей команды, что покинет клуб по окончании текущего сезона, пишет в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996-го года. С «канонирами» Венгер трижды выигрывал чемпионат Англии, 6 раз становился обладателем Кубка Англии и 6 раз завоевывал Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что у Венгера есть очень щедрое предложение из Китая.

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