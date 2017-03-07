Жеребьевка второго этапа УПЛ состоится 10-го марта

У п’ятницю, 10 березня, о 12:00 у Києві, у Президентській ложі НСК «Олімпійський» відбудеться жеребкування другого етапу змагань Ліги Парі-Матч.
Президент Української Прем’єр-Ліги Володимир Генінсон: «Окрім самої процедури жеребкування будуть цікаві новини від УПЛ, сюрпризи та представлення нового амбасадора, молодого українського hip-hop-виконавця – Ярмака, котрий допоможе провести жеребкування «шісток».
Источник — Официальный сайт УПЛ
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