Жеребьевка второго этапа УПЛ состоится 10-го марта

Вирів, але гривню поставити не захотів

А, если серьезно, то не будет ли ФИФА извиняться за ЧМ 2018, как МОК за олимпиаду в Берлине 1936 ...

Ну а перед кем должна извиняться ФИФА, неужели перед нами.

Кыевляне в этом сезоне уже продемонстрировали, как не надо в ЛЧ выступать.А по противостоянию Ш -...

Я погляжу как Копанка в ЛЧ играть будет. Пока что в последних 6 играх в Лиги аж 1 победа (над сам...

Хм удивительно что динамовские фаны еще и сомневаються в том что сказал Паляниця. Неужели вы все ...