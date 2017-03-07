Сборная Украины будет готовиться к матчу с Хорватией в Австрии

Національна команда України вирушить на підготовчий збір до Австрії 18 березня. У цей день чартерним рейсом з Києва вилетять гравці збірної, викликані з «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра», чиї матчі у Прем’єр-лізі України відбудуться напередодні, 17 березня. Решта збірників, в тому числі ті, що виступають в іноземних чемпіонатах, приєднаються до «синьо-жовтих», зігравши матчі за свої клуби.



З 18-го до 22-го березня національна команда готуватиметься в австрійському містечку Бад-Тацмансдорф, що розташований у федеральній землі Бургенланд. Тренування відбуватимуться на території готелю «Авіта», де власне й зупиняться на цей час «синьо-жовті».



Після обіду 22 березня збірна України вирушить до Загреба, куди планує прибути на вечерю.



23 березня на стадіоні «Максимір» заплановано прес-конференцію головного тренера національної команди України Андрія Шевченка та одного з гравців збірної (початок о 18:00) та офіційне тренування українців – о 18:30 (перші 15 хвилин тренування будуть відкритими для ЗМІ).



24 березня о 21:45 за київським часом розпочнеться відбірний матч чемпіонату світу-2018 Хорватія – Україна.