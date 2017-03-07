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ПАЛЯНИЦА: «С этим составом Динамо не сможет конкурировать с Шахтером»

Силы двух клубов слишком неравны, считает специалист

  • 07.03.2017 14:56
  • 428 просмотров
  • 7 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Александр Паляница
© dynamo.kiev.ua. Александр Паляница

Експерт порівняв кадрове становище двох грандів нашого футболу.

«Із нинішнім складом навряд чи «Динамо» зможе конкурувати з «Шахтарем», - сказав Олександр Паляниця, - Сили нерівні. Принаймні у цьому сезоні вже все вирішено. Ну і в наступному чемпіонаті «Шахтар» матиме кадрову перевагу над «Динамо», якщо не розпродасть своїх виконавців. Наряд чи в «Динамо» настануть глобальні зміни, і клуб запросить потужних гравців».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Матвей Вайсберг
      Матвей Вайсберг, 07.03.2017 15:09
    -1
    это кто, кто это?
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    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 07.03.2017 15:14
    +3
    Паляниця - чучело футбольное! Научись играть, а затем будешь свои бредни высказывать! У тебя нет мозгов и видимо никогда не было! Динамо практически дублирующим составом забрало Суперкубок Украины у Шахтёра, потом сыграла вничью в Харькове с Шахтёром, в котором Шахта просто чудомотскочила! А победа над Динамо в Киеве, где два автогола Хачериди и пропущенный мяч в меньшинстве - это заслуга Шахтёра? Динамо даже в меньшинстве забило Шахте на последней минуте, показав, что всю красу инвалидного Шахтёра! Автогол Виды на последней минуте с Александрией, автогол Хачериди на последней минуте с Черноморцем, гол Зари в Киеве на последней минуте, упущенная победа в Полтаве с Ворсклой, ведя 2:0, и недооценка в Киеве Ворсклы в первом круге - это не заслуга Шахты, а рок последних минут и автоголов для Динамо!
    Есть пословица: в семье было три брата, два умных, а третий дурак-футболист! Так это про тебя! Если провести матч между Динамо и Шахтёром с участием только украинских футболистов, без легионеров, то Динамо вынесет Шахту вперёд ногами! Это ты хоть понимаешь, или футбол у тебя выбил мозги, которых у тебя и так было не много!
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    jekavayp
      jekavayp, 07.03.2017 15:16
    0
    Бразильский альянс, от его наличия а зивисит мощь Шахты, если он распадется полностью или частично. То Шахта будет бороться за 2-4 места
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    александр ковтун
      александр ковтун, 07.03.2017 15:26
    -1
    да по игре с сельтой яб сказал шо шахта сейчас ни о чем..
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    viksilverland
    online
      viksilverland, 07.03.2017 15:27
    0
    Хм удивительно что динамовские фаны еще и сомневаються в том что сказал Паляниця. Неужели вы все еще так наивны и надеетесь на то что ця нова-стара динамівська перебудова вплине і українська молодь зможе виглядати на рівних з технічними бразильцями чи аргентинцями. Ну блін
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 07.03.2017 15:30
    -2
    Я погляжу как Копанка в ЛЧ играть будет. Пока что в последних 6 играх в Лиги аж 1 победа (над самим Мальме) и 5 раз с проглотом, в т.ч. и Мальме, а уж остальным (Баварии -0:7, Реалу - 0:4, ПСЖ - 0:2, 0:3). И влеты в квалификации, еще до раунда плей-офф отбора, грандам вроде Янг Бойз ЭТО УРОВЕНЬ. И с Рапидом был проход чудом. Без Тайсона, а он уйдет, перевага та будет нулевая.
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    MegaSradnik
    online
      MegaSradnik, 07.03.2017 15:38
    -1
    checna-ebet-russia-7, 07.03.2017 15:30
    Я погляжу как Копанка в ЛЧ играть будет. Пока что в последних 6 играх в Лиги аж 1 победа (над самим Мальме) и 5 раз с проглотом, в т.ч. и Мальме, а уж остальным (Баварии -0:7, Реалу - 0:4, ПСЖ - 0:2, 0:3). И влеты в квалификации, еще до раунда плей-офф отбора, грандам вроде Янг Бойз ЭТО УРОВЕНЬ. И с Рапидом был проход чудом. Без Тайсона, а он уйдет, перевага та будет нулевая.
    Кыевляне в этом сезоне уже продемонстрировали, как не надо в ЛЧ выступать.
    А по противостоянию Ш - ДК у Реброва дилемма.
    Поставить Хача - будет автогол. Не поставить - дырищв по центру защиты.
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