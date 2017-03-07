ПАЛЯНИЦА: «С этим составом Динамо не сможет конкурировать с Шахтером»

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Перемога всупереч прогнозам 15:42 — Turbaz Вирів, але гривню поставити не захотів

Символом ЧМ-2018 станут «ложки победы» 15:41 — megasradnik Ну а перед кем должна извиняться ФИФА, неужели перед нами. 15:32 — Alex Lugano А, если серьезно, то не будет ли ФИФА извиняться за ЧМ 2018, как МОК за олимпиаду в Берлине 1936 ... 15:28 — Alex Lugano О-па! Вот и новые скрепы "патриотов". Удивительная Холмогорская резная кость, живописна...