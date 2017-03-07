ПАЛЯНИЦА: «С этим составом Динамо не сможет конкурировать с Шахтером»

Експерт порівняв кадрове становище двох грандів нашого футболу.
«Із нинішнім складом навряд чи «Динамо» зможе конкурувати з «Шахтарем», - сказав Олександр Паляниця, - Сили нерівні. Принаймні у цьому сезоні вже все вирішено. Ну і в наступному чемпіонаті «Шахтар» матиме кадрову перевагу над «Динамо», якщо не розпродасть своїх виконавців. Наряд чи в «Динамо» настануть глобальні зміни, і клуб запросить потужних гравців».
Источник — ПлюсСпорт
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Есть пословица: в семье было три брата, два умных, а третий дурак-футболист! Так это про тебя! Если провести матч между Динамо и Шахтёром с участием только украинских футболистов, без легионеров, то Динамо вынесет Шахту вперёд ногами! Это ты хоть понимаешь, или футбол у тебя выбил мозги, которых у тебя и так было не много!
А по противостоянию Ш - ДК у Реброва дилемма.
Поставить Хача - будет автогол. Не поставить - дырищв по центру защиты.
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