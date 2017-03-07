Томас МЮЛЛЕР: «Знаем, что Арсенал выложится полностью»

По мнению Томаса Мюллера, «Бавария» еще никуда не вышла, несмотря на победу над «Арсеналом» в первом матче 1/8 финала лиги чемпионов со счетом 5:1.

«Понимаем, что в первом матче добились хорошего результата, но очередная встреча начнется со счета 0:0. Знаем, что «Арсенал» выложится полностью, но у нас достаточно опыта, чтобы с этим справится», – считает Мюллер.