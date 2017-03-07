Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Томас МЮЛЛЕР: «Знаем, что Арсенал выложится полностью»

Но у «Баварии» достаточно опыта, чтобы с этим справиться, считает игрок немецкого клуба

  • 07.03.2017 14:52
  • 90 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. Томас Мюллер
© ФК Бавария. Томас Мюллер

По мнению Томаса Мюллера, «Бавария» еще никуда не вышла, несмотря на победу над «Арсеналом» в первом матче 1/8 финала лиги чемпионов со счетом 5:1.

«Понимаем, что в первом матче добились хорошего результата, но очередная встреча начнется со счета 0:0. Знаем, что «Арсенал» выложится полностью, но у нас достаточно опыта, чтобы с этим справится», – считает Мюллер.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.