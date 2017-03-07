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Роман САНЖАР: «Возможно, наш игрок перейдет в АПОЭЛ»

Воспитанник донецкого «Олимпика» может перебраться на Кипр

  • 07.03.2017 14:44
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Sport.ua. Роман Санжар
© Sport.ua. Роман Санжар
Владислав Хомутов вернулся в «Олимпик». 18-летний воспитанник донецкого клуба в течение недели проходил просмотр в кипрском «АПОЭЛе». Игровые качества устроили тренеров киприотов, но договориться о стоимости игрока руководству клуба не удалось. Дальнейшая судьба Хомутова будет решаться уже летом. Тогда переговоры между «Олимпиком» и «АПОЭЛем» возобновятся.
 
Юный полузащитник выступает за дончан с 2014-го. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 11-ти матчах.
 
Роман Санжар, тренер «Олимпика»:
 
- Он возвращается в команду, он был на просмотре. Предварительно подошел и понравился тренерам «АПОЭЛя», но возвращается к нам до лета, и тогда уже по нему будет решаться вопрос.
 
- То есть будет трансфер?
- Возможно. Общаются президенты. Я, честно говоря, не в курсе. Я знаю, что он хорошо себя проявил, подошел той команде, но как дальше будут разворачиваться события, я не знаю.
 

Источник — ТК Футбол

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