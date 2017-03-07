Роман САНЖАР: «Возможно, наш игрок перейдет в АПОЭЛ»

Владислав Хомутов вернулся в «Олимпик». 18-летний воспитанник донецкого клуба в течение недели проходил просмотр в кипрском «АПОЭЛе». Игровые качества устроили тренеров киприотов, но договориться о стоимости игрока руководству клуба не удалось. Дальнейшая судьба Хомутова будет решаться уже летом. Тогда переговоры между «Олимпиком» и «АПОЭЛем» возобновятся.

Юный полузащитник выступает за дончан с 2014-го. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 11-ти матчах.

Роман Санжар, тренер «Олимпика»:

- Он возвращается в команду, он был на просмотре. Предварительно подошел и понравился тренерам «АПОЭЛя», но возвращается к нам до лета, и тогда уже по нему будет решаться вопрос.

- То есть будет трансфер?

- Возможно. Общаются президенты. Я, честно говоря, не в курсе. Я знаю, что он хорошо себя проявил, подошел той команде, но как дальше будут разворачиваться события, я не знаю.