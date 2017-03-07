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Сергей МОРОЗОВ: «Александрия еще поборется за бронзу»

Специалист подвел итоги 20-го тура УПЛ

  • 07.03.2017 14:43
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Сергей Морозов поделился впечатлениями от 20-го тура Премьер-лиги и рассказал, какой будет борьба за прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.

«Фамилии молодых футболистов мы будем слышать с каждым туром все чаще, — говорит эксперт Сергей Морозов. — Они раскрываются не только в грандах, но и в командах, куда их отправили в аренду. Тот же Яремчук, например, раскрылся в «Александрии». Подопечных Владимира Шарана, кстати, рано списывать со счетов. За бронзу они еще поборются. После 6:0 с «Волынью» команда могла недооценить «Карпаты».

«Пожалуй, все решено в противостоянии «Ворсклы» и «Черноморца» за место в топ-6. Обе команды достойны места в шестерке, но нужно отдать должное одесситам — они поднялись в верхнюю часть таблицы из аутсайдеров чемпионата, причем за короткий срок».

Источник — Вести

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