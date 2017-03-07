Шахтер готовится к матчу с Зарей на Банникова

После непростого выезда в Луцк «горняки» начали подготовку к центральному поединку 21-го тура Премьер-лиги Украины с луганской «Зарей».

Утром 7 марта «Шахтер» провел сессию на поле УТК им. Банникова. Футболисты, участвовавшие в победном матче с «Волынью», занимались в общей группе 60 минут, после чего получили дополнительную нагрузку на фитнесе. У остальных была двухчасовая тренировка с акцентом на игровых упражнениях и отработке стандартов. В клубном лазарете по-прежнему находится травмированный Дентиньо.

На среду у дончан назначена утренняя сессия – фитнес и тренировка.

Напомним, встреча 21-го тура национальной Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 19:30.