Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер готовится к матчу с Зарей на Банникова

Травмированный Дентиньо по-прежнему находится в клубном лазарете

  • 07.03.2017 14:19
  • 290 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

После непростого выезда в Луцк «горняки» начали подготовку к центральному поединку 21-го тура Премьер-лиги Украины с луганской «Зарей».

Утром 7 марта «Шахтер» провел сессию на поле УТК им. Банникова. Футболисты, участвовавшие в победном матче с «Волынью», занимались в общей группе 60 минут, после чего получили дополнительную нагрузку на фитнесе. У остальных была двухчасовая тренировка с акцентом на игровых упражнениях и отработке стандартов. В клубном лазарете по-прежнему находится травмированный Дентиньо.

На среду у дончан назначена утренняя сессия – фитнес и тренировка.

Напомним, встреча 21-го тура национальной Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 19:30.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 07.03.2017 15:13
    0
    Ну да, это для Олимпика там ремонт, а так, судя по фото все там гуд. Одним все, другим ничего. Где там еврейчик президент УПЛ, что за тишина странная, почему Пенисов не бьет набат о справедливости?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.