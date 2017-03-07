Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаю, игроков Зари не позовут в сборную»

О весенних выступлениях луганчан в чемпионате, а также о наболевшей теме последнего тура первого этапа первенства рассказал главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.

— Юрий Николаевич, в матче с Ворсклой вы увидели Зарю, приближенную к ее лучшим образцам?

— Хотелось большего, и я уверен, что это возможно. Но, по крайней мере, по самоотдаче и желанию подопечные потихоньку выходят на тот уровень, на котором они могут выступать.

— В середине второго тайма поединка с полтавчанами вы поменяли Петряка. Он устал?

— Просто я дал возможность получить игровую практику и другим футболистам. Следующая игра у нас с Шахтером, поэтому как можно больше ребят должны быть в тонусе.

— Встреча с горняками стоит для вас особняком?

— Матчи против Динамо и Шахтера всегда имеют статус более важных как для тренера, так и для игроков. В играх с грандами хочется показать себя по максимуму.

— После 20-го тура луганчане восстановили пятиочковый отрыв от Александрии. До Динамо шесть пунктов. За что будете бороться?

— За то, чтобы занять место как можно выше. Еще предстоит сыграть два тура на первом этапе и 10 — на втором. Время еще есть, так что вся борьба впереди.

— Стали известны даты проведения 22-го тура, предшествующего матчу сборной Украины против Хорватии. Почему Заря, у которой есть потенциальные сборники, сыграет в воскресенье?

— Это вопрос не ко мне. Раз поставили 19 марта, значит, будем играть. Мы подчиняемся тем правилам, которые есть в Премьер-лиге и ФФУ. Думаю, наших футболистов не вызовут на сбор национальной команды, раз Шахтер и Динамо проведут свои встречи 17-го, а мы — на два дня позже.

— Вас поставили перед фактом?

— Да. Но ничего, теперь у нас будет недельный цикл подготовки к поединку с Волынью.