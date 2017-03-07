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Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаю, игроков Зари не позовут в сборную»

Несмотря на то, что в Заре есть потенциальные сборники, в 22-м туре команда сыграет позже остальных

  • 07.03.2017 14:16
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
О весенних выступлениях луганчан в чемпионате, а также о наболевшей теме последнего тура первого этапа первенства рассказал главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.
 
— Юрий Николаевич, в матче с Ворсклой вы увидели Зарю, приближенную к ее лучшим образцам?
— Хотелось большего, и я уверен, что это возможно. Но, по крайней мере, по самоотдаче и желанию подопечные потихоньку выходят на тот уровень, на котором они могут выступать.
 
— В середине второго тайма поединка с полтавчанами вы поменяли Петряка. Он устал?
— Просто я дал возможность получить игровую практику и другим футболистам. Следующая игра у нас с Шахтером, поэтому как можно больше ребят должны быть в тонусе.
 
— Встреча с горняками стоит для вас особняком?
— Матчи против Динамо и Шахтера всегда имеют статус более важных как для тренера, так и для игроков. В играх с грандами хочется показать себя по максимуму.
 
— После 20-го тура луганчане восстановили пятиочковый отрыв от Александрии. До Динамо шесть пунктов. За что будете бороться?
— За то, чтобы занять место как можно выше. Еще предстоит сыграть два тура на первом этапе и 10 — на втором. Время еще есть, так что вся борьба впереди.
 
— Стали известны даты проведения 22-го тура, предшествующего матчу сборной Украины против Хорватии. Почему Заря, у которой есть потенциальные сборники, сыграет в воскресенье?
— Это вопрос не ко мне. Раз поставили 19 марта, значит, будем играть. Мы подчиняемся тем правилам, которые есть в Премьер-лиге и ФФУ. Думаю, наших футболистов не вызовут на сбор национальной команды, раз Шахтер и Динамо проведут свои встречи 17-го, а мы — на два дня позже.
 
— Вас поставили перед фактом?
— Да. Но ничего, теперь у нас будет недельный цикл подготовки к поединку с Волынью.

Источник — zbirna.com

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