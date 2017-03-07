После досадного поражения от «Аталанты» на своем поле в 26-м туре чемпионата Италии многие успели списать со счетов «Наполи», который ехал в Рим на игру против «Ромы» с отставанием на 5 очков от своего главного конкурента в борьбе за вторую строчку в чемпионате. Тем не менее, команда Маурицио Сарри - это образец того коллектива, который ставит себя в неловкое положение в тот момент, когда этого никто не ожидает, а потом еще более неожиданно из него выходит. Так произошло и в матче против команды, которая в 9-ти последних матчах Серии А потеряла всего три очка.

В поединке против «Наполи» команда Лучано Спаллетти не смогла показать свой истинный потенциал, не шла игра у главного мотора команды Раджи Найнгголана, которого отлично прикрыли в центре, а оборона часто давала сбой. Ни для кого не стало неожиданностью, что еще в середине первого тайма Дрису Мертенсу удалось открыть счет в поединке после блестящей передачи по центру от Марека Хамшика. Во второй половине игры Мертенс удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись пасом справа от Лоренсо Инсинье. «Рома» попыталась спасти поединок и была очень близка к тому, чтобы вырывать ничью, однако в рамке ворот отлично проявил себя Пепе Рейна.

«Рома» - «Наполи» - 1:2

Голы: Строотман, 89 — Мертенс, 26, 50.

«Рома»: Щенсны — Рюдигер, Фасио (Салах, 52), Манолас, Жезус — Строотман, Де Росси (Паредес, 79), Перотти, Наингголан, Эль Шаарави (Бруно Перес, 52) — Джеко.

«Наполи»: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Жоржиньо (Диавара, 66), Рог, Хамшик (Милик, 79) — Кальехон, Мертенс (Зелиньски, 74), Инсинье.

Предупреждения: Манолас, Де Росси, Перотти — Рог, Гулам.





В субботу в итальянской Серии А окончательно умерла интрига в чемпионской гонке. «Рома» в родных стенах проиграла «Наполи», благодаря чему «Ювентус» получил возможность увеличить отрыв от ближайшего преследователя до десяти очков. Для этого команде Массимилиано Аллегри нужно было на выезде обыграть на выезде «Удинезе». Фриульцы находились в нижней части таблицы и не в лучшей готовности. После победы над «Миланом» команда Луиджи Дельнери набрала лишь одно очко в четырёх матчах. Что правда, «Ювентус» был особенным раздражителем для коллектива из Удине. В рамку ворот «Ювентуса» вернулся Джанлуиджи Буффон, которого в последних двух матчах подменял Нето. Также можно отметить, что Массимилиано Аллегри на сей раз выбрал модель с четырьмя защитниками. По флангам действовали Сандро и Алвес, а в центре – Бонуччи и Кьеллини. Барцальи же занял место на скамейке запасных. В атакующей же группе у «старой синьоры» всё было привычно.

«Ювентус» много владел мячом с первых минут, но львиную долю игрового времени гости проводили в центральной части футбольного поля. «Удинезе» старался не давать сопернику много пространства, хотя на высокий прессинг это было не очень похоже. Куда большее внимание подопечные Луиджи Дельнери уделяли компактности. С течением времени и фриульцы стали предпринимать попытки позиционных наступлений, но на поле было слишком много сумбура и ошибках при передачах. В районе тридцать четвёртой минуты футболисты «Ювентуса» требовали назначения пенальти в ворота «Удинезе», когда мяч после прострела от Дани Алвеса встретился с рукой Самира, но арбитр не усмотрел нарушения. А через несколько минут интрига в матче обострилась, ведь счёт открыла команда Луиджи Дельнери. Дуван Сапата слева ворвался в штрафную площадь, продавив Бонуччи, после чего игрок хозяев с острого угла пробил Буффона. Голкипер зацепил мяч, но тот все равно оказался в сетке.

После перерыва «Ювентус» устремился в атаку, но нужно отдать должное футболистам «Удинезе» – они не прижимались к своим воротам. На исходе часа игрового времени гости всё-таки сравняли счёт. Пауло Дибала со штрафного с правого фланга подал мяч на дальнюю штангу, а подключившийся на стандартное положение Бонуччи с близкого расстояния точно пробил головой. В скором времени «Удинезе» мог вернуть себе преимущество. После подачи со штрафного Данило выиграл верховую борьбу и нанёс удар головой – в этом эпизоде за лидера Серии А сыграл каркас ворот. После этого на поле продолжалась упорная игра. Стоит отдать должное подопечным Дельнери, которые старались играть в свой футбол и не уходить в глухую оборону. На семьдесят девятой минуте «три в одного» выходили хозяева, однако последний пас Сапаты прервал Бонуччи. Впору было хвататься з голову, ведь момент был шикарный. Счёт 1:1 стал итоговым. «Удинезе» прервал победное шествие «Ювентуса», но при этом команда Массимилиано Аллегри увеличила отрыв от ближайшего преследователя. Эта ничья стала для «старой синьоры» первой в сезоне.

«Удинезе» - «Ювентус - 1:1

Голы: Сапата, 37 — Бонуччи, 60.

«Удинезе»: Карнезис — Видмер, Данило, Фелипе, Самир — Фофана (Агьеманг-Баду, 39), Хальфредссон, Янкто — Де Пауль (Анджелла, 76), Сапата, Перица (Райдер Матос, 85).

«Ювентус»: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини (Бенатья, 56), Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо (Пьяца, 72), Дибала (Ринкон, 87), Манджукич — Игуаин.

Предупреждения: Янкто, Халльфредссон — Куадрадо, Пьяца.





Главным предматчевым опасением для «Кальяри» была недостаточная готовность играть Марко Борьелло, но клубные врачи всё же сумели поставить своего ударного форварда на ноги и он вышел играть с первых минут. Однако у миланцев также серьёзных проблем с составом не было - в атаке вышел Икарди, под которым располагались Перишич, Банега и Кандрева, а центр обороны укрепил отбывший дисквалификацию Миранда. Встреча началась в сумбурной борьбе. «Кальяри» не желал добровольно отдавать инициативу соперникам, и именно хозяева поля были близки к тому, чтобы отметиться быстрым голом в матче - Жоау Педру перебрасывал мяч через Хандановича, и быть бы голу, если бы не успел спасти свою команду Медель, отбивший мяч фактически с ленточки.

Постепенно инициатива начала переходить к миланской команде, но особым креативом «нерадзурри» не отличались, а топорные атаки легко пресекались командой Растелли. Пытались миланцы угрожать дальними ударами, но никак не могли навести прицел на ворота Габриэла - мяч всякий раз летел мимо створа. Лишь на исходе получаса игрового времени болельщики «Кальяри» вздрогнули, когда Икарди замыкал прострельную передачу Перишича, но пробил над воротами. «Красно-синие» на тревожный звоночек не отреагировали, а зря, ведь это был сигнал к тому, что «Интер» включает максимальные обороты. Снова попытался открыть счёт Икарди, на этот раз уже точно пробивая с фланга - Рафаэл потащил. Но затем всё же в течение пяти минут миланцы сумели забить два гола - сперва Банега выдал голевую передачу в штрафную площадку на Перишича, а затем испанец уже сам классно исполнил штрафной удар.

Хозяева поля выдержали удар и до перерыва сумели отквитать один гол - Борьелло забил головой после подачи с фланга. Но буквально сразу после перерыва Иван Перишич вернул преимущество гостей в два гола, оформив свой дубль, предварительно обыгравшись в пас с Икарди. В дальнейшем «Интер» не позволял себе расслабляться и в середине второго тайма Икарди снял все вопросы, сперва заработав, а затем реализовав пенальти. Могли миланцы забивать ещё, и в концовке матча Гальярдини всё же поставил точку классным дальним ударом. Теперь как минимум до вечера «Интер» останется на 5-й строчке в таблице Серии А, пока свой матч 27-го тура не сыграет «Лацио».

«Кальяри» - «Интер» - 1:5

Голы: Боррьелло, 42 — Перишич, 34, 47, Банега, 39, Икарди, 67, с пенальти, Гальярдини, 88.

«Кальяри»: Габриэль — Писакане, Бруну Алвеш, Капуано — Исла, Ионице, Ди Дженнаро (Сау, 62), Барелла (Дессена, 78), Падоин — Жоао Педро — Боррьелло (Ибарбо, 78).

«Интер»: Ханданович — Д'Амброзио, Медель, Жоао Миранда, Ансальди (Нагатомо,88) — Гальярдини, Кондогбия — Кандрева, Банега (Жоао Мариу, 76), Перишич (Мартинс, 73) — Икарди.

Предупреждения: Ионице, Барелла.





Турнирная таблица:





Максим ГРОЗНЫЙ