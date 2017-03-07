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Микицей дисквалифицирован на полтора года

Защитник «Александрии» был пойман на допинге

  • 07.03.2017 13:49
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Микицей дисквалифицирован на полтора года
В крови 27-летнего игрока обнаружили следы от препарата для лечения гипертонии. По данным источника, футболист получил дисквалификацию на 1,5 года.
 
Изначально Станиславу Микицею светил срок дисквалификации до четырех лет. В письме УЕФА были прописаны два безальтернативных варианта развития событий: если Микицей признает вину, то его ждет два года дисквалификации, если не признает — ему грозит четырехлетняя дисквалификация. Если такой препарат игроку от повышенного давления прописал врач, то срок дисквалификации мог быть менее двух лет.
 
В первой половине сезона Микицей провел 12 матчей в УПЛ и забил три мяча.

Источник — Footboom

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