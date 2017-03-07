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Билеты на матч Заря — Шахтер в Харькове — от 20 гривен

Домашний матч команда Юрия Вернидуба проведет в Харькове на поле «Шахтера»

  • 07.03.2017 13:39
  • 165 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
12 марта в рамках 21-го тура Премьер-лиги на ОСК «Металлист» в Харькове состоится поединок «Заря» – «Шахтер». Начало в 19:30.
 
Купить билеты можно:
 
- в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва); 
- онлайн на официальном сайте ФК «Шахтер»;
- с 3 марта онлайн на сайтах-партнерах клуба tickethunt.net, internet-bilet.ua и e-sport.in.ua (билеты можно распечатать самостоятельно и взять с собой на стадион, также работает курьерская доставка);
- с 6 марта в розничной торговой сети Харькова.
 
Стоимость билетов на матч «Заря» – «Шахтер»:
 
Standard: 20, 30, 50, 60, 80 и 100 гривен;
Comfort seats (без пакета гостеприимства): 400 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 1 000 гривен;
Sky Вox: 2 000–2 500 гривен (одно место).
 
Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права.
 
Переселенцам предоставляется скидка 20% на места в секторах с 16-го по 36-й (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 07.03.2017 14:04
    +1
    а чего игра не в Запорожье?
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    halychanyn
    online
    halychanyn, 07.03.2017 14:06
    0
    Задрали! Є РЕГЛАМЕНТ!!! Чому Зоря не може грати в Запоріжжі? ЧОМУ, пля? Чому так має стелитися під одного рижого п1дора? Чому смердюче ФФУ так стелиться під даУнєці команди??? Є для них якийсь закон чи регламент чи ні? Зіпали, виродки!!!
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