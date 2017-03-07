ФФУ заставит Олимпик и Карпаты сыграть матч 17-го тура

Матч 17 тура между «Олимпиком» и «Карпатами», отмененный 4 декабря из-за состояния газона в Сумах, похоже, все-таки состоится.
На этой неделе Апелляционный комитет Федерации футбола Украины должен объявить о проведении встречи и ее дате. Расходы на его проведение лягут на Олимпик, который по регламенту является хозяином.
«Карпаты», требовавшие технического поражения для не обеспечившего надлежащие условия проведения матча «Олимпика», готовы оспорить и это решение ФФУ.
Источник — Football.ua
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П.С. якщо б сніг чи ще щось за пару годин випав і спортив газон - то тоді це рішення було б справедливим , а так тиждень часу був
Бувайте здорові, в іншому випадку порушивши раз закон, доведеться порушувати десятки разів, бо буде прецендент. Ось така КУЙНЯ малята.
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