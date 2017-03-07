ФФУ заставит Олимпик и Карпаты сыграть матч 17-го тура

Матч 17 тура между «Олимпиком» и «Карпатами», отмененный 4 декабря из-за состояния газона в Сумах, похоже, все-таки состоится.

На этой неделе Апелляционный комитет Федерации футбола Украины должен объявить о проведении встречи и ее дате. Расходы на его проведение лягут на Олимпик, который по регламенту является хозяином.

«Карпаты», требовавшие технического поражения для не обеспечившего надлежащие условия проведения матча «Олимпика», готовы оспорить и это решение ФФУ.