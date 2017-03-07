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ФФУ заставит Олимпик и Карпаты сыграть матч 17-го тура

Матч между донецким и львовским клубом не состоялся из-за плохого газона в Сумах

  • 07.03.2017 13:29
  • 429 просмотров
  • 3 комментария
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ФФУ заставит Олимпик и Карпаты сыграть матч 17-го тура
Матч 17 тура между «Олимпиком» и «Карпатами», отмененный 4 декабря из-за состояния газона в Сумах, похоже, все-таки состоится.
 
На этой неделе Апелляционный комитет Федерации футбола Украины должен объявить о проведении встречи и ее дате. Расходы на его проведение лягут на Олимпик, который по регламенту является хозяином.
 
«Карпаты», требовавшие технического поражения для не обеспечившего надлежащие условия проведения матча «Олимпика», готовы оспорить и это решение ФФУ.

Источник — Football.ua

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Комментарии
    Dima Any
    online
      Dima Any, 07.03.2017 13:39
    +3
    бардак всюди , тиждень часу був щоб підготовити газон. Яза те , щоб Карпати не виходили на гру з недоклубом , треба мати гідність і не попускатися перед купкою розумнків з ФФУ
    П.С. якщо б сніг чи ще щось за пару годин випав і спортив газон - то тоді це рішення було б справедливим , а так тиждень часу був
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    Patriot UA
      Patriot UA, 07.03.2017 14:00
    +1
    регламент - це футбольний закон. згідно нього 0-3
    Бувайте здорові, в іншому випадку порушивши раз закон, доведеться порушувати десятки разів, бо буде прецендент. Ось така КУЙНЯ малята.
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    halychanyn
    online
    halychanyn, 07.03.2017 14:03
    +1
    Зараз знову налізу купу дебілів як будуть кричати про те що Карпати=шкандаль.. І путіна їм в задницю. Я ж на стороні Карпат всебічно - як дисваліфіковувати клуби першої ліги де за РЕГЛАМЕНТОМ підігрів не ОБОВ'ЯЗКОВИЙ - то не проблема, а як даУнєцкій клуб який МУСИТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ грати на полі зЗ ПІДІГРІВОМ - то "пажалєєм бєдних пєрєсєлєнцев"??? Хто верне Карпатам і фанатам гроші за переїзд і компенсує витрати часу?
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