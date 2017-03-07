Дани КАРВАХАЛЬ: «Рейна предупредил, что Реалу будет очень непросто»

Защитник «Мадрида» Дани Карвахаль ответил на несколько вопросов на предматчевой пресс-конференции: игрок прокомментировал предстоящую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Наполи», отметив сложность игры и готовность команды сделать все, чтобы выйти в следующий этап.

• О том, что все должны помогать в защите

«Никто не освобожден от помощи в защите, и если вы посмотрите на статистику, то увидите, что мы все пробегаем достаточно много. Каждый пытается выполнить свою работу как в защите, так и в атаке. Именно это и привело нас к успеху в последние годы».

• О «Наполи»

«Я разговаривал с Пепе Рейна – мы хорошие друзья: мы говорили о матче, и он сказал, что здесь нам будет очень непросто».

• О результате

«У нас есть преимущество после первого матча, но мы знаем, что предстоящая игра будет очень сложной. Соперник будет давить, но и мы выйдем на поле с желанием победить – именно этого требует от нас эта футболка и этот герб. Мы постараемся увезти домой победу, чтобы принять участие в жеребьевке четвертьфинала».

• Об обстановке

«Такая обстановка – это всегда прекрасно, потому что это отражает важность встречи. На поле будут играть с мячом одиннадцать против одиннадцати».

• Об атаке «Наполи»

«У них быстрые игроки, которые отлично комбинируют, умеют владеть мячом и прессинговать наверху. Мы должны играть как единое целое и компактно прессинговать, чтобы не оставлять им свободного пространства, потому что они очень быстры».