Наполи – Реал. Анонс

Поражение в Мадриде cущественно уменьшило и без того небольшие шансы неаполитанцев на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, но посыпать голову пеплом подопечные Маурицио Сарри не спешат. Гол, забитый Инсинье в дебюте встречи на «Сантьяго Бернабеу», несмотря на три пропущенных в ответ, вселяет оптимизм в сердца болельщиков «Наполи».

Да, «Реал», как и две недели назад, является безоговорочным фаворитом, но и задача, которая стоит перед итальянским клубом в ответной игре, не выглядит нереальной. Неаполитанцам далеко за примером ходить не нужно. В сезоне-2011/12 «Наполи» впервые в истории пробился в 1/8 Лиги чемпионов и в первой встрече обыграл «Челси» 3:1. Однако на выезде «аристократы» разбили соперника 4:1 и прошли дальше. Согласно статистике, счет 3:1 в первом матче достаточно неудобен и для «Реала». Удивительно, но после домашней победы со счетом 3:1 «сливочные» только в четырех случаях из восьми проходили в следующую стадию турнира.

С оптимизмом смотрит в ответное противостояние с «Реалом» и Маурицио Сарри: «Мы знаем, что можем играть лучше, чем в Мадриде. Так что по-прежнему верим, что у нас есть шансы. Мы постараемся выиграть со счетом 2:0. Будет трудно, потому что «Реал» редко уходит с поля без гола, но мы не теряем надежды».

Добавляет вистов «Наполи» и то, что в последних двадцати еврокубковых матчах на «Сан-Паоло» итальянский клуб уступил всего лишь однажды – «Бешикташу» в нынешнем розыгрыше. Правда, последние противостояния с испанскими клубами для неаполитанцев складывались неудачно. И соперники были не чета «Реалу» - «Вильярреал» и «Атлетик».

Да и у команды Зинедина Зидана, безусловно, свое мнение касательно матча в Неаполе. Действующий обладатель трофея последние шесть лет неизменно преодолевает барьер 1/8 финала и намерен сделать это и в седьмой раз.

«Мы выйдем на поле, как и всегда, с целью выиграть. Уверен, временами нам будет тяжело завтра, но мы к этому готовы. В Лиге чемпионов всегда есть дополнительная мотивация.



Думаю, в Мадриде мы отлично начали матч, даже несмотря на гол «Наполи». Мы отлично отреагировали на пропущенный мяч. Все говорят, что «Наполи» очень важно хорошо начать ответную встречу. Но я считаю, что «Наполи» нужно хорошо играть на протяжении всего матча. Завтра атмосфера будет прекрасной, наша мотивация - огромной, так что, полагаю, мы покажем отличную игру», - сказал перед матчем Зинедин Зидан.

Последние встречи в национальных чемпионатах «Наполи» и «Реал» выиграли. Неаполитанцы прервали неудачную серию, обыграв на выезде «Рому», а «сливочные» не испытали проблем с «Эйбаром». Для того, чтобы сломить сопротивление «Наполи» и забитого под завязку «Сан-Паоло», который испанские журналисты сравнивают с разгоряченным вулканом, «Реалу» нужно будет приложить на порядок больше усилий. Но никто и не обещал, что выход в четвертьфинал дастся легко…

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зелиньськи, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье

«Реал»: Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду

Не сыграют: - Варан, Коентрау

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7 марта, вторник