Артем ДОВБИК: «Стараемся не обращать внимания на проблемы»

На зимних сборах Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Днепра. Возможно, это и послужило поводом для наставника днепрян Дмитрия Михайленко больше доверять молодому нападающему в стартовых весенних турах Премьер-лиги.

Разговор с форвардом корреспондент начал с поздравлений с дебютным голом в элите.

— Спасибо, — ответил Артем. — Очень хочется не останавливаться на достигнутом.

— Получив пас от Адамюка, когда решил пробить?

— Когда Данченко споткнулся, я понял, что нужно двигаться к воротам, и, когда приблизился к штрафной, решился на удар. Получилось (улыбается).

— Долго шел к этому голу?

— Не то слово. Это был мой 10-й поединок в Премьер-лиге, и скажу, что за все эти игры у меня моментов особо-то и не было. Возможно, какую-то уверенность почувствовал на сборах, ведь зимой не раз получалось огорчать противников. Поэтому я верил, что рано или поздно это должно было произойти.

— Твой гол получился эффектным. Сколько раз смотрел повтор?

— После матча — раз пять. И на следующий день несколько раз (улыбается). Такое никогда не забудется, ведь это первый гол на высшем уровне.

— Почему Днепру не удалось победить Черноморец?

— Трудно сказать. В первом тайме игра нам вроде давалась, забили гол. В перерыве тренеры просили не садиться к своим воротам, но, видимо, мы не до конца выполнили установку. Моряки почувствовали это и сумели-таки сравнять счет.

— Тяжело настраиваться на матчи, когда неизвестна дальнейшая судьба Днепра?

— Мы на проблемы стараемся не обращать внимания. Тем более что результат на нас не давит, поэтому есть шанс показать себя, заработать авторитет, ведь в нашей команде очень много молодых футболистов.

— Но вообще есть надежда, что все проблемы клуба решатся?

— Конечно, мы все верим в это. И нам говорят, что все будет хорошо. Хотя, думаю, в любом случае конкретика появится ближе к финишу сезона или сразу по его окончании.

— В сборной Украины существует определенная проблема с форвардами. Возможно, ты снова окажешься на карандаше у наставников?

— Очень бы этого хотелось. Но я прекрасно понимаю, что для того, чтобы всегда быть востребованным, нужно как можно чаще забивать, ведь нападающий без голов — это не нападающий.

— В конце марта сине-желтых ждет ответственный поединок в Хорватии…

— Без сомнения, в Загребе будет сложно, но, думаю, за счет дисциплины в защите и продуманных действий в атакующей линии, где у Украины есть такие сильные игроки, как Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, можно рассчитывать на положительный результат.