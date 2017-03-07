Олег Гусев ведет переговоры с середняком немецкой Бундеслиги

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Директор Бетиса: «С Зозулей мы ошиблись» 12:43 — onushko2017 ....Тот, кто считает Зозулю хорошим игроком для Бетиса – либо дурак, либо слепой», — цитирует Сал... 12:23 — vladiv1 С Зозулей они ошиблись, а с остальным составом угадали? И где успехи?