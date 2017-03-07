Олег Гусев ведет переговоры с середняком немецкой Бундеслиги

Бывший полузащитник «Динамо» Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб. Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приняло новый поворот.
Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий «Айнтрахт», который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода. Как известно, Олег является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.
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