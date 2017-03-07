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Олег Гусев ведет переговоры с середняком немецкой Бундеслиги

Экс-полузащитник киевского «Динамо» может перебраться в «Айнтрахт»

  • 07.03.2017 12:32
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  • 2 комментария
Метки
Футбол 24. Олег Гусев
© Футбол 24. Олег Гусев
Бывший полузащитник «Динамо» Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб. Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приняло новый поворот.
 
Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий «Айнтрахт», который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода. Как известно, Олег является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.
 

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