Игорь БЕЛАНОВ: «Был уверен, что у Барсы не будет проблем с ПСЖ»

Своими прогнозами поделился обладатель «Золотого мяча-1986» Игорь Беланов.

«Арсенал», шесть предыдущих сезонов неизменно вылетавший в 1/8-й, почти наверняка не избежит этой участи и в седьмой раз подряд. Фору в четыре мяча в Лиге (Кубке) чемпионов не отыгрывал еще никто и никогда. Вряд ли поможет лондонцам даже вероятное отсутствие у «Баварии» Нойера. Кипера, у которого возникли проблемы с икроножной мышцей, может заменить Свен Ульрайх.

«В этой паре вообще все очевидно. Шансов у «Арсенала» нет, - уверен Беланов. - В лучшем случае англичанам светит победа в один-два мяча - так, чтобы немного реабилитироваться в глазах своих болельщиков, но не более».

Та же, почти невыполнимая задача - отыграть четыре мяча - стоит и перед «Барсой», которая три недели назад провела в Париже свой худший, по признанию Луиса Энрике, матч за последние три года. «Это было стечение обстоятельств - от спортивных до личных, о которых я не буду говорить. Но при определенных обстоятельствах мы еще можем изменить ход противостояния», - обещает коуч каталонцев.

«Перед началом их дуэли я был уверен, что у «Барселоны» проблем не возникнет, но то, что случилось... Мы еще раз убедились, что в футбол играют не имена, а люди. Хорошо, что явных фаворитов вот так иногда осаждают, - говорит Беланов. - Мне очень интересно, какой будет реакция Месси и его партнеров на то унижение, которое они перенесли в Париже. Забивать они умеют. И в ответке «Барса», думаю, победит уверенно, но не с тем счетом, который им нужен для прохода, возможно, это будет 3:0 или 3:1. Если же «Барсе» все же удастся пройти дальше, то это будет что-то из области фантастики. Хотя в футболе случается всякое. Вспомните финал ЛЧ-2005, когда «Милан», выигрывая 3:0, уступил «Ливерпулю» по пенальти».

Отметим, что за всю историю еврокубков было лишь три случая, когда отыгрывалась фора в четыре мяча. В последний раз это случилось больше 30 лет назад, в 1/8-й Кубка УЕФА-1985/86, когда «Реал» после гостевых 1:5 с «Боруссией» (М) дома сподобился на 4:0. Ныне задача у «сливочных» куда проще: устоять в Неаполе после домашних 3:1.

«С одной стороны, счет почти «скользкий», а «Наполи» сейчас в очень хорошей форме. Многое будет зависеть от того, кто забьет первым. Если итальянцы, то дальше может быть очень интересно, - считает Беланов. - Но с другой стороны, «Реал» есть «Реал»: они умеют и любят атаковать, независимо от того, где играют - дома или в гостях, так что им ничего не нужно придумывать. Если «Наполи» полезет вперед сломя голову, может получить большие неприятности».

Матч с самой большой интригой пройдет в Дортмунде.

«Боруссия», несмотря на поражение в Лиссабоне 0:1, должна пройти дальше. Команда интересная, боевая, мне она очень нравится, - признается Беланов. - На поле «Бенфики» ей просто не повезло: и пенальти не забили, и еще несколько моментов запороли. Но в ответке, думаю, все станет на свои места. При той сумасшедшей поддержке, которая есть в Дортмунде, любому тяжело устоять. Хотя, конечно, потеря Ройса (лидер «шмелей» надорвал мышцу бедра в субботнем матче Бундеслиги с «Байером» и выбыл на месяц. - Авт.) для «Боруссии» очень чувствительна, его будет явно не хватать».