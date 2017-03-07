Виктор ВАЦКО: «Гладкому есть, что доказывать»

Эксперт программы «Великий футбол» прокомментировал игру между львовскими «Карпатами» и «Александрией».

- В этом матче непонятно было, какая из команд находится на 4-ой строчке, а кто - на последней. На самом деле, мы увидели игру двух равных коллективов. «Карпаты» провели очень сильный матч. Первый тайм был роскошный. Получилось правильное усиление команды, вышли футболисты, которые реально играют. Сегодня надо отмечать Боровика. Уже второй матч подряд он выручает команду. Для меня открытием также стала игра Николая Матвиенко, арендованного у «Шахтера», на левом фланге обороны. Огромное желание есть и у Гладкого, ему есть что доказывать клубу, которому он принадлежит.

Надо обязательно поздравить «Александрию». После этого тура команда математически обеспечила себе место в верхней половине таблицы, а это важно для Владимира Шарана.