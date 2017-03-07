Динамо начало подготовку к матчу со Звездой

После субботнего матча с «Олимпиком», в воскресенье утром игроки «Динамо» собрались на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе на восстановительное занятие.

Выходной команда получила в понедельник, а со вторника начинает подготовку к следующему матчу чемпионата, против «Звезды».

На этой неделе динамовцы будут готовиться в режиме утренних тренировок, по одной каждый день. Также утром команда соберется и в субботу, накануне игры, и после тренировки отправится в аэропорт, а оттуда вылетит в Кропивницкий.

Напомним, матч «Звезда» - «Динамо» состоится в воскресенье, 12 марта. Начало игры - в 14:00.