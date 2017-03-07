Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо начало подготовку к матчу со Звездой

Поединок состоится в воскресенье в 14:00

  • 07.03.2017 11:46
  • 256 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

После субботнего матча с «Олимпиком», в воскресенье утром игроки «Динамо» собрались на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе на восстановительное занятие.

Выходной команда получила в понедельник, а со вторника начинает подготовку к следующему матчу чемпионата, против «Звезды».

На этой неделе динамовцы будут готовиться в режиме утренних тренировок, по одной каждый день. Также утром команда соберется и в субботу, накануне игры, и после тренировки отправится в аэропорт, а оттуда вылетит в Кропивницкий.

Напомним, матч «Звезда» - «Динамо» состоится в воскресенье, 12 марта. Начало игры - в 14:00.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.