Директор Бетиса: «С Зозулей мы ошиблись»

Член совета директоров Бетиса Рафаэль Салас рассказал о том, что трансфер украинского форварда Романа Зозули, который его клуб осуществил минувшим летом, оказался ошибочным.

Севильцы подписали Зозулю на правах свободного агента, после того, как футболист ушел из Днепра.

Однако стать игроком основы Бетиса Зозуля не смог и через полгода клуб пожелал от него избавиться. Аренда в Райо Вальекано не сложилась по причине того, что фанаты мадридского клуба посчитали украинца неонацистом и саботировали его переход.

«Мы ошиблись. Игроку не удалось адаптироваться к новым условиям, но мы ведь не можем с помощью магии это исправить. Тот, кто считает Зозулю хорошим игроком для Бетиса – либо дурак, либо слепой», — цитирует Саласа Sevilla.abc.es.

«Мы все детально изучили перед его приобретением, провели традиционную для такого рода сделки работу. Зозуля ведь был игроком национальной сборной Украины».

На текущий момент Зозуля тренируется с Бетисом, но не имеет права за него играть.

Будущее игрока на остаток сезона по-прежнему остается под вопросом.