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Директор Бетиса: «С Зозулей мы ошиблись»

Руководство испанского клуба считает, что украинцу не удалось адаптироваться

  • 07.03.2017 11:40
  • 1299 просмотров
  • 3 комментария
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Facebook. Роман Зозуля
© Facebook. Роман Зозуля
Член совета директоров Бетиса Рафаэль Салас рассказал о том, что трансфер украинского форварда Романа Зозули, который его клуб осуществил минувшим летом, оказался ошибочным.
 
Севильцы подписали Зозулю на правах свободного агента, после того, как футболист ушел из Днепра.
 
Однако стать игроком основы Бетиса Зозуля не смог и через полгода клуб пожелал от него избавиться. Аренда в Райо Вальекано не сложилась по причине того, что фанаты мадридского клуба посчитали украинца неонацистом и саботировали его переход.
 
«Мы ошиблись. Игроку не удалось адаптироваться к новым условиям, но мы ведь не можем с помощью магии это исправить. Тот, кто считает Зозулю хорошим игроком для Бетиса – либо дурак, либо слепой», — цитирует Саласа Sevilla.abc.es.
 
«Мы все детально изучили перед его приобретением, провели традиционную для такого рода сделки работу. Зозуля ведь был игроком национальной сборной Украины».
 
На текущий момент Зозуля тренируется с Бетисом, но не имеет права за него играть.
 
Будущее игрока на остаток сезона по-прежнему остается под вопросом.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    zac76
      zac76, 07.03.2017 11:58
    +3
    вот же блин лицемеры((( А как же "мы Зозуля"?
    Ссылка
    vladiv1
    online
      vladiv1, 07.03.2017 12:23
    0
    С Зозулей они ошиблись, а с остальным составом угадали? И где успехи?
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    Onushko2017
    online
      Onushko2017, 07.03.2017 12:43
    0
    ....Тот, кто считает Зозулю хорошим игроком для Бетиса – либо дурак, либо слепой», —
    цитирует Саласа Sevilla.abc.es.
    Кукушонок конкретно дискредитировал не только себя (на это наплевать), но и имидж игрока СБУ. Зато хорошо перед этим пропиарился как щирый патриот.
    Пусть в АТО киздует, там от него больше пользы будет.
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