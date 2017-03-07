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Эден АЗАР: «Хотим как можно скорее выиграть трофей»

Полузащитник «Челси» - о победе над «Вест Хэмом» (2:1)

  • 07.03.2017 11:12
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ФК Челси. Эден Азар
© ФК Челси. Эден Азар
После матча против «Вест Хэма» в чемпионате своими впечатлениями поделился хавбек «Челси» Эден Азар.
 
- Мы хотим выиграть трофей как можно скорее. Мечтаем вернуть его на «Стэмфорд Бридж». Антонио Конте — сильная личность, и он нам сильно помогает. Мне проще играть ближе к центру, тогда как в прошлом сезоне я играл на фланге и против меня одного порой действовали два соперника.
 

Источник — Sport.ua

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