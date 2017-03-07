Эден АЗАР: «Хотим как можно скорее выиграть трофей»

После матча против «Вест Хэма» в чемпионате своими впечатлениями поделился хавбек «Челси» Эден Азар.
- Мы хотим выиграть трофей как можно скорее. Мечтаем вернуть его на «Стэмфорд Бридж». Антонио Конте — сильная личность, и он нам сильно помогает. Мне проще играть ближе к центру, тогда как в прошлом сезоне я играл на фланге и против меня одного порой действовали два соперника.
Источник — Sport.ua
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