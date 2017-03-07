КАННАВАРО: «Я вырос в Неаполе, но Реал – самый великий клуб в мире»

Бывший защитник «Наполи» и мадридского «Реала», а ныне главный тренер китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов.

«Для меня эта дуэль особенная, в матче 1987 года (ответный матч первого круга КЕЧ закончился со счетом 1:1, в домашнем матче «Реал» победил 3:1) я подавал мячи, я учился тогда в Академии в Неаполе, и мне нравилось, что, подавая мячи, я могу быть на поле. Я вам признаюсь, что Эмилио Бутрагеньо – единственный футболист, который заставил меня плакать, он тогда как раз играл за «Реал» и забил гол, сравняв счет. И я помню себя ребенком, помню, как с восхищением смотрел матч, хотя из-за гола Бутрагеньо он закончился для «Наполи» не самым лучшим образом.

Я вырос в «Наполи», но «Реал» – самый великий клуб в мире, поэтому я не могу назвать фаворита. В этом поединке победит футбол», - сказал Каннаваро.