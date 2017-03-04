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27-й тур
Лестер Сити
3:1
Халл Сити
04.03.2017, FT

Клопп доминирует над Венгером, особенный матч Лукаку и волевой Борнмут

Sport.ua анализирует матчи 27-го тура английской Премьер-лиги

  • 07.03.2017 11:10
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facebook.com. Жоржиньо Вейналдум
© facebook.com. Жоржиньо Вейналдум

«Вишни» увозят ничью с «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» неожиданно (особенно после последних успехов) совершил осечку в домашней встрече с «Борнмутом», который во всех трех выездных поединках этого года уступил. Более того, играя в меньшинстве весь второй тайм, команда Эдди Хау сумела выстоять под тотальным давлением «манкунианцев» и добыть драгоценное очко.

Собственно говоря, об удалении. Если Кевин Френд решился показать Эндрю Серману вторую желтую карточку, то Златан Ибрагимович, подло ударивший локтем Тайрона Мингза, заслужил ее в два раза больше, но швед был прощен арбитром. Авторитет Златана сделал свое дело, что тут еще сказать.

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Нули на табло размочил Маркус Рохо, удачно подставивший ногу после прострела Антонио Валенсии. Для аргентинского защитника этот гол стал дебютным за МЮ. Не прошло и 20 минут, как Джошуа Кинг, реализовавший в концовке первого тайма пенальти, установил окончательный счет на табло.

«Борнмут» каким-то чудом не пропустил во втором тайме, ведь моментов у команды Жозе Моуриньо было предостаточно, чего только стоит нереализованный Златаном Ибрагимовичем пенальти. Тем и ценнее для «вишен» это приобретенное очко. А вот «Манчестер Юнайтед», ведущий борьбу за медали чемпионата, подобных соперников, тем более в родных стенах, обязан побеждать, если всерьез хочет замахнуться на призовую тройку.

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 1:1 (ВИДЕО)
Голы: Рохо, 23 – Кинг, 40 (с пенальти)
На 72 минуте Ибрагимович не реализовал пенальти (вратарь)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Шоу (Рэшфорд, 70) – Каррик (Феллаини, 70), Погба — Мата, Руни (Лингард, 70), Мартиаль — Ибрагимович
«Борнмут»: Боруц — А. Смит, С. Кук, Мингз (Карджилл, 78), Дэниелс — Серман, Артер – Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Пью (Гослинг, 46) — Афобе
Предупреждения: Ибрагимович, Каррик, Рэшфорд – Артер, Серман, Гослинг
Удаление: Серман, 45 (вторая ж.к.)

Вторая победа Шекспира

Крэйг Шекспир добыл вторую кряду победу на должности и.о. главного тренера «Лестера». «Лисы» в непростом поединке на «Кинг Пауэр» одолели «Халл Сити». Подопечные Марку Силвы первыми открыли счет (голом отличился Сэм Клукас), но «Лестер» усилиями Кристиана Фукса достаточно быстро восстановил статус-кво. А затем уже в середине второго тайма Рияд Марез вывел действующего чемпиона вперед.

Для алжирца, регресс которого в этом сезоне по сравнению с минувшим очевидный, этот гол стал 8-м забитым во всех турнирах нынешнего сезона и первым с ноября прошлого года. Ну а точку в матче в самом эндшпиле поставил Том Хаддлстоун, забивший в свои ворота после досадного рикошета.

Такими темпами владелец «Лестера» откажется от идеи пригласить тренера с именем и полноценно назначит Крэйга Шекспира главным тренером команды. Пока 53-летний специалист полностью справляется со своей ролью и довольно успешно выводит «лисов» из глубокого кризиса.

«Лестер Сити» — «Халл Сити» 3:1 (ВИДЕО)
Голы: Фукс, 27, Марез 59, Хаддлстоун, 90 (аг) - Клукас, 14
«Лестер Сити»: Шмейхель – Симпсон, Морган, Хут, Фукс – Марез (Слимани, 83), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Окадзаки (Грэй, 70), Варди
«Халл Сити»: Якупович – Аль-Мухаммади, Раноккья, Магуайр, Робертсон – Хаддлстоун – Ндиайе (А. Эрнандес, 68), Клукас – Маркович (Диоманде,78), Гросицки — Ньяссе
Предупреждения: Дринкуотер – Хаддлстоун

Клопп повторяет достижение Улье

Юрген Клопп повторил достижение Жерара Улье в сезоне 1999/2000 и обыграл «Арсенал» Арсена Венгера дважды на протяжении сезона. Не думаю, что самого немца этот факт сильно порадовал, куда важнее для Клоппа, чтобы его «Ливерпуль» сражался за победу в каждом матче и боролся за победу в каждом турнире, в котором принимает участие.

Только вот странно как-то получается: мерсисайдская команда здорово играет в этом сезоне с грандами и своими прямыми конкурентами: две победы над «Арсеналом», победа и ничья с «Челси», победа над «Ман Сити», а также победа и ничья с «Тоттенхэмом». Но умудряется проигрывать командам, ведущим борьбу за выживание – «Борнмуту», «Халл Сити», «Суонси» и «Бернли». Именно эта нестабильность в поединках с куда более слабыми командами не позволят «Ливерпулю» всерьез замахнуться на победу в АПЛ.

Центральный матч 27-го тура оправдал все ожидания, игра получилась увлекательной, динамичной и держала в напряжении все 94 минуты. «Ливерпуль» ударно провел первый тайм, в котором забил два гола. Забитыми мячами отличились два лучших бомбардира «красных» в этом сезоне Садио Мане и Роберто Фирмино. Оба еще, к слову, отдали друг другу по голевой передаче.

Команда Арсена Венгера, в стартовом составе которой неожиданно отсутствовал ключевой игрок атаки Алексис Санчес (и в этом большая ошибка французского наставника, тактика тактикой, а своих лидеров в таких поединках необходимо выпускать с первых минут), включила максимальные скорости лишь после перерыва. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы забить быстрый гол во втором тайме. Дэнни Уэлбек воспользовался отличной разрезающей передачей Алексиса Санчеса и технично подсек мяч над вышедшим из ворот Симоном Миньоле. Для 26-летнего форварда это был первый выход в основе клуба и дебютный гол в Премьер-лиге нынешнего сезона.

При этом, несмотря на то, что «Арсенал» больше атаковал и предпринимал попытки, дабы уйти из поражения, атаки «Ливерпуля» были острее, чего только стоит удар в штангу от Дивока Ориги. К слову, выход на поле во втором тайме бельгийского нападающего добавил команде Юргена Клоппа скорости. Именно Ориги сделал ассист на Жоржиньо Вейналдума (голландец забивает нечасто, но если забивает, то лишь в важнейших матчах), который, забив уже в компенсированное время, снял все вопросы о победителе встречи.   

Таким образом, одержав важнейшую победу, «Ливерпуль» улучшил свое турнирное положение и вернулся в ТОП-4, а «Арсенал», проигравший четвертый из семи поединков (при этом всего одна победа) с прямыми конкурентами, покинул лигочемпионовскую зону, опустившись на пятое место. У «канониров» до конца сезона еще есть матчи с «Ман Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», и если лондонская команда и в этих встречах не начнет побеждать, о месте в первой четверке можно будет забыть.

«Ливерпуль» – «Арсенал» 3:1 (ВИДЕО)
Голы: Фирмино, 9, Мане, 40, Вейналдум, 90+1 - Уэлбек, 57
«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Матип, Клаван, Милнер — Вейналдум, Джан, Лаллана (Лейва, 90+2) — Мане (Александер-Арнолд, 90+3), Коутиньо (Ориги, 80), Фирмино
«Арсенал»: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Коклен (Санчес, 46), Джака — Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек (Уолкотт, 74) — Жиру (Л. Перес, 74)
Предупреждения: Джан – Коклен, Джака

Перестрелка Кейна и Лукаку в пользу первого

Встреча «Тоттенхэма» и «Эвертона» помимо самой игры, противостояния Почеттино и Кумана, привлекала большое внимание еще и тем, что в составе обеих команд играют лучшие бомбардиры этого сезона Харри Кейн и Ромелу Лукаку. Оба, к слову, и стали главными действующими лицами поединка на «Уайт Харт Лейн». Англичанин выстрелил дуплетом, забив по голу в каждом из таймов. А если бы не великолепная реакция Хоэля Роблеса Кейн, возглавивший с 19 мячами бомбардирскую гонку, мог и вовсе оформить покер.

Для Ромелу Лукаку важность забитого гола сложно переоценить. Его гол в концовке матча не только сократил до минимума отставание в счете, но и вывел самого Лукаку в лучшие бомбардиры Премьер-лиги в истории «Эвертона». Теперь на счету 23-летнего бельгийского форварда, обошедшего легенду «ирисок» Дункана Фергюсона, 62 гола.

Сама же игра завершилась минимальной победой «Тоттенхэма». Особо жарким выдалось компенсированное к поединку время. В течение одной минуты «шпоры» и «ириски» обменялись забитыми голами. Деле Алли, казалось, поставил жирную точку в матче, но Эннер Валенсия подарил своей команде небольшую надежду.

Однако за одну минуту уже ничего не изменилось (уж слишком мало времени было, чтобы что-то изменить) и команда Маурисио Почеттино, добыв девятую подряд домашнюю победу в чемпионате, установила новый рекорд клуба по количеству побед кряду дома. А у «Эвертона» завершилась великолепная 9-матчевая беспроигрышная серия и команда Рональда Кумана впервые за три месяца проиграла.        

«Тоттенхэм» — «Эвертон» 3:2 (ВИДЕО)
Голы: Кейн, 20, 56, Алли 90+3 — Лукаку, 81, Валенсия, 90+4
«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Альдервейрельд, Вертонген — Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 78), Б. Дэвис — Эриксен (Сиссоко, 87), Алли — Кейн (Янссен, 90)
«Эвертон»: Роблес — Коулмэн, Уильямс, Фунес Мори, Бэйнс — Шнайдерлин – Гуйе (Валенсия, 81), Барри (Маккарти, 64) — Т. Дэвис (Миральяс, 64), Баркли — Лукаку
Предупреждения: Дембеле — Гуйе, Уильямс    

Лондонское дерби: без шансов для «Вест Хэма»

Не может в этом сезоне команда Славена Билича что-то противопоставить в родных стенах топ командам. Не стала исключением и встреча «молотобойцев» с «Челси». «Синие» не стали откладывать дело в долгий ящик и уже к началу второго тайма уверенно вели с разницей в два мяча. Голами отличились два лидера лондонской команды в этом сезоне Эден Азар и Диего Коста.

Все чем смог ответить «Вест Хэм», это голом престижа Мануэля Лансини. Примечательно, что команда Антонио Конте, прервавшая 2-матчевую безвыигрышную серию в гостях, играла с большим запасом (как это делает на протяжении всего сезона) и потратила ровно столько сил, сколько было необходимо для победы. В таких матчах «Челси» не сильно напрягается и лишь за счет более высокого командного и индивидуального мастерства одерживает победы на классе. «Аристократам» могут позавидовать другие топ команды, которые зачастую в таких поединках и сталкиваются с большими проблемами.

«Вест Хэм» — «Челси» 1:2
Голы: Лансини, 90+2 - Азар, 25, Коста 50
«Вест Хэм»: Рэндольф — Куяте, Фонте, Рид (Байрэм, 64), Крессвелл — Нобл (Фернандеш, 77), Обианг, Лансини — Фегули (Айю, 64), Снодграсс, Кэрролл
«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Зума, 76), Фабрегас, Канте, Алонсо — Педро (Матич, 65), Азар (Виллиан, 75), Коста
Предупреждение: Фабрегас

 Все результаты 27-го тура:

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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