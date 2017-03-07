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Карим БЕНЗЕМА: «Надеюсь, у меня впереди еще много игр за Реал»

29-летний нападающий провел 350-й матч в футболке «королевского клуба»

  • 07.03.2017 10:53
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ФК Реал Мадрид. Флорентино Перес и Карим Бензема
© ФК Реал Мадрид. Флорентино Перес и Карим Бензема

Перед воскресной тренировкой президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подарил французскому нападающему Кариму Бензема памятную футболку в честь 350 игр, проведенных за Королевский клуб. Француз достиг этой цифры в субботнем матче против «Эйбара», в котором отметился двумя забитыми голами.

«Я очень горд тем, что достиг такой отметки, означающей много матчей, сыгранных за клуб моей мечты. Я очень рад и счастлив – надеюсь, впереди еще много игр за «Реал». Президент подарил мне майку с количеством моих игр за Королевский клуб, это наполняет меня счастьем. Флорентино Перес всегда поддерживал меня, начиная с того момента, когда клуб подписал меня, и мне здесь очень спокойно.

Игра против «Эйбара» была особенной, ведь за мадридским «Реалом» наблюдает весь мир. Мы сыграли отличный матч, создав много шансов и забив много голов, а пропустили только один мяч. Каждый из кожи вон лез, начиная от вратаря и заканчивая нападающими, и даже парни на скамейке запасных. Этот матч был хорошей подготовкой к игре во вторник, и я надеюсь, мы сможем продолжать так же и выиграем Лигу Чемпионов. В Неаполе нам предстоит провести важную встречу против очень сильной команды, но «Реал» должен показать свою игру, чтобы выиграть и пройти в следующий этап», - сказал Бензема.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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