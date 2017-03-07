Игорь ЯВОРСКИЙ: «Беседин прогрессирует»

Відомий у минулому нападник тернопільської «Ниви» і «Металіста» Ігор Яворський поділився своїми враженнями від матчу на НСК «Олімпійський».

«У київській зустрічі «Динамо» монотонно провело перший тайм, не показавши гри, яку вболівальники бачили в стартовому поєдинку весняної частини сезону з «Зорею».

На другу половину зустрічі господарі вийшли більш мотивованими. У їхній грі з'явилося більше гострих передач, вони стали діяти набагато раціональніше, швидше доставляючи м'яч в чужий штрафний майданчик за допомогою поздовжніх передач. З виходом на заміну Яремчука відчувалося: ось-ось «Динамо» заб'є. Так воно і сталося.

Якщо порівнювати «Динамо» і «Олімпік», то індивідуальна майстерність футболістів столичної команди вище, ніж у донеччан. Але при такій грі, коли немає самовіддачі і величезного бажання перемогти, може статися все, що завгодно. Якщо бути відвертим, то по тому, як складалася ситуація в київському матчі, «Олімпік» заслуговував на нічию.

Приємне враження справляє прогресуючий Бєсєдін. Він - футболіст потужний, атлетичний. Хлопець докладає зусилля, в кожному матчі нагнітаючи обстановку біля чужих воріт. В осінній частині своєю манерою гри сподобався Циганков - гострий, агресивний вінгер, який може забити. Думаю, що ці футболісти ще повинні себе проявити в цьому сезоні».