Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь ЯВОРСКИЙ: «Беседин прогрессирует»

Экс-игрок «Металлиста» поделился своим мнением о матче «Динамо» - «Олимпик»

  • 07.03.2017 10:53
  • 97 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Нива. Игорь Яворский
© ФК Нива. Игорь Яворский
Відомий у минулому нападник тернопільської «Ниви» і «Металіста» Ігор Яворський поділився своїми враженнями від матчу на НСК «Олімпійський». 
 
«У київській зустрічі «Динамо» монотонно провело перший тайм, не показавши гри, яку вболівальники бачили в стартовому поєдинку весняної частини сезону з «Зорею». 
 
На другу половину зустрічі господарі вийшли більш мотивованими. У їхній грі з'явилося більше гострих передач, вони стали діяти набагато раціональніше, швидше доставляючи м'яч в чужий штрафний майданчик за допомогою поздовжніх передач. З виходом на заміну Яремчука відчувалося: ось-ось «Динамо» заб'є. Так воно і сталося. 
 
Якщо порівнювати «Динамо» і «Олімпік», то індивідуальна майстерність футболістів столичної команди вище, ніж у донеччан. Але при такій грі, коли немає самовіддачі і величезного бажання перемогти, може статися все, що завгодно. Якщо бути відвертим, то по тому, як складалася ситуація в київському матчі, «Олімпік» заслуговував на нічию. 
 
Приємне враження справляє прогресуючий Бєсєдін. Він - футболіст потужний, атлетичний. Хлопець докладає зусилля, в кожному матчі нагнітаючи обстановку біля чужих воріт. В осінній частині своєю манерою гри сподобався Циганков - гострий, агресивний вінгер, який може забити. Думаю, що ці футболісти ще повинні себе проявити в цьому сезоні».
 

Источник — Експрес

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.