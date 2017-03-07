Украина U-17 готовится к матчам против Хорватии

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців до 17 років, в рамках підготовки до еліт-раунду ЧЄ-2017 розпочала навчально-тренувальний збір у Хорватії, де «синьо-жовті» проведуть дві контрольні гри із місцевими однолітками.

На навчально-тренувальну сесію головний тренер української збірної Сергій Попов викликав 18 футболістів. Найбільше представництво в команді має київське «Динамо» - одразу десять футболістів.

Склад збірної України U-17:

Воротарі: Віталій Бабічин («Дніпро», Дніпро ), Джуніор Лтайф Дані («Олімпік», Донецьк)

Захисники: Олександр Мельник, Ілля Малишкін, Тарас Дмитрук (усі - «Динамо», Київ), Роман Слива (УФК «Карпати», Львів), Ігор Снурніцин («Олімпік», Донецьк)

Півзахисники: Георгій Цитаїшвілі, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Вікентій Волошин, Клим Приходько, Артур Ващишин (усі - «Динамо», Київ), Олексій Кащук («Шахтар», Донецьк), Петро Харжевський («УКФ-Карпати», Львів)

Нападники: Євген Ісаєнко («Динамо», Київ), Артем Холод («Шахтар», Донецьк), Владислав Супряга («Дніпро», Дніпро)

Матчі команди Попова із хорватськими юнаками відбудуться 7 березня о 16:00 та 9 березня о 12:00 за київським часом.