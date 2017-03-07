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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У меня нет договоренностей с Арсеналом»

Наставник «Ювентуса» не собирается покидать команду ближайшим летом

  • 07.03.2017 10:33
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри развеял слухи о своем возможном уходе из клуба.
 
- Договорённость с «Арсеналом»? Это неправда. Если бы что-то такое и было, то первым бы о моём желании уйти узнал бы «Ювентус». Я не единственный, кто решает будущее, это будет ещё «Ювентус». Они примут решение, так я работаю и работал ранее.
 

Источник — Sport.ua

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