ЕРМАЧЕНКО: «Переход в Актобе – две ступеньки вверх в моей карьере»

Украинский полузащитник Александр Ермаченко, который подписал контракт с «Актобе», рассказал о причинах перехода в казахстанский клуб.
«Я очень рад оказаться в «Актобе». Однозначно это шанс показать себя, считаю, что это 2 ступеньки вверх в моей карьере. Мне очень хочется с этим клубом прогрессировать и побеждать.
Слышал, что клуб всегда играет в Лиге Европы, всегда на хорошем счету и является лидером казахстанского футбола», – сказал Ермаченко.
Источник — ФК Актобе
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