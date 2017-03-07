ЕРМАЧЕНКО: «Переход в Актобе – две ступеньки вверх в моей карьере»

Украинский полузащитник Александр Ермаченко, который подписал контракт с «Актобе», рассказал о причинах перехода в казахстанский клуб.

«Я очень рад оказаться в «Актобе». Однозначно это шанс показать себя, считаю, что это 2 ступеньки вверх в моей карьере. Мне очень хочется с этим клубом прогрессировать и побеждать.

Слышал, что клуб всегда играет в Лиге Европы, всегда на хорошем счету и является лидером казахстанского футбола», – сказал Ермаченко.