Никлас Бендтнер стал игроком Русенборга

«Ноттингем Форест» подтвердил переход Никласа Бендтнера в «Русенборг». Детали соглашения 29-летнего датчанина с норвежским клубом не разглашаются.
Бендтнер присоединился к «Ноттингем Форесту» в сентябре 2016. За это время сыграл 17 матчей и забил 2 гола.
«Русенборг» является победителем чемпионата Норвегии сезона 2016 года.
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