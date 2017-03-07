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Никлас Бендтнер стал игроком Русенборга

Последние полгода датчанин отыграл в «Ноттингем Форесте»

  • 07.03.2017 08:59
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Метки
ФК Ноттингем Форест
© ФК Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» подтвердил переход Никласа Бендтнера в «Русенборг». Детали соглашения 29-летнего датчанина с норвежским клубом не разглашаются.

Бендтнер присоединился к «Ноттингем Форесту» в сентябре 2016. За это время сыграл 17 матчей и забил 2 гола.

«Русенборг» является победителем чемпионата Норвегии сезона 2016 года.

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