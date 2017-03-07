Никлас Бендтнер стал игроком Русенборга

Награда нашла своего героя. Или за что боролся, на то и напоролся.

Так у нього забрали шахти, принаймі цей процес бородатаЗелень уже запустила, назвавши цей кидок д...

пока у ахметыча не начали отжимать бизнес то его затычки молчали, а сейчас запели аки соловьи

Чтобы запел Денисов если у Ахметова забрали шахты ...