Двоюродный брат Маркоса Рохо застрелен в Аргентине

17-летний кузен Маркоса Рохо Джеронимо вместе с подельником напал на водителя такси в целях ограбления. Таксисту удалось скрыться, а пара горе-грабителей решила подыскать новую жертву. К несчастью бандитов, они наставили пистолет на 50-летнего полицейского в отставке, который имел при себе оружие.
В перестрелке наповал был убит сообщник Джеронимо, а он сам ранен в плечо. Позже кузен футболиста МЮ скончался в больнице Сан-Мартина.
Напомним, Маркос Рохо перешел в «Ман Юнайтед» в 2014 году.
Manchester United star Marcus Rojo's cousin shot dead https://t.co/9ZNBObDAJL pic.twitter.com/VGOEuBbnBK— Man United News (@manutd_news2013) 6 березня 2017 р.
Источник — Daily Mail
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