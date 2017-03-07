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Двоюродный брат Маркоса Рохо застрелен в Аргентине

Кузен защитника «Манчестер Юнайтед» погиб во время нападения на полицейского

  • 07.03.2017 08:29
  • 605 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dailymail.co.uk. Маркос Рохо
© dailymail.co.uk. Маркос Рохо

17-летний кузен Маркоса Рохо Джеронимо вместе с подельником напал на водителя такси в целях ограбления. Таксисту удалось скрыться, а пара горе-грабителей решила подыскать новую жертву. К несчастью бандитов, они наставили пистолет на 50-летнего полицейского в отставке, который имел при себе оружие.

В перестрелке наповал был убит сообщник Джеронимо, а он сам ранен в плечо. Позже кузен футболиста МЮ скончался в больнице Сан-Мартина.

Напомним, Маркос Рохо перешел в «Ман Юнайтед» в 2014 году.

Источник — Daily Mail

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Комментарии
    Петя Зайчиков
    online
      Петя Зайчиков, 07.03.2017 09:29
    +1
    Награда нашла своего героя. Или за что боролся, на то и напоролся.
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