Двоюродный брат Маркоса Рохо застрелен в Аргентине

17-летний кузен Маркоса Рохо Джеронимо вместе с подельником напал на водителя такси в целях ограбления. Таксисту удалось скрыться, а пара горе-грабителей решила подыскать новую жертву. К несчастью бандитов, они наставили пистолет на 50-летнего полицейского в отставке, который имел при себе оружие.

В перестрелке наповал был убит сообщник Джеронимо, а он сам ранен в плечо. Позже кузен футболиста МЮ скончался в больнице Сан-Мартина.

Напомним, Маркос Рохо перешел в «Ман Юнайтед» в 2014 году.