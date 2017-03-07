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Символом ЧМ-2018 станут «ложки победы»

Стал известен один из символом будущего мирового первенства

  • 07.03.2017 10:25
  • 519 просмотров
  • 11 комментария
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На днях президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Один из грантов был присужден художнику и мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковного города Электросталь Рустаму Нугманову – «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

Автор инструмента подробно рассказал о своем «ложках победы».

«Каждая страна во время ЧМ способствовала распространению своего культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее – надувные палки, в Бразилии – каширола.

В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них — компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.

Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», — сказал Нугманов.

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 07.03.2017 10:42
    +1
    типовий мордор. але чемпа =мундіаля там не повинно бути,бо це нє логічно і антилюдськи. УКРАЇНА точно не повинна там бути
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 07.03.2017 10:43
    +4
    голодні касапи з ложками -це напевно символ майбутньой касапськой орди
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    King King
    King King, 07.03.2017 10:44
    0
    Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель))))))))))))))))))))))
    пипец,винторогие,ну вы и клоуны!))
    так лучше уже берите <<лопаты победы>> с блинами)))))))
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 07.03.2017 10:47
    +2
    ну куди ж каСАПИ без *пабєди*
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 07.03.2017 10:48
    +1
    а чому так нє скрєпно ,якась нє мордовська *v*
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    yasher
      yasher, 07.03.2017 10:51
    +2
    Ну, ложки так ложки. Спасибо "славянскому брату" Рустаму Нугманову, что не "лопаты победы". С "V"-образным держаком....
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 07.03.2017 10:56
    0
    Вовка Випивалу ныякы ложки не затьмарять!
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    joystick2011
      joystick2011, 07.03.2017 11:01
    +2
    лопаты с блинами - следующий символ
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 07.03.2017 11:04
    0
    Сувенірні пляшечки бояришніка теж матимуть успіх!
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    pulse240
    online
      pulse240, 07.03.2017 11:06
    0
    Лопаты круче бы смотрелись))
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    rk2017
    online
      rk2017, 07.03.2017 11:13
    0
    Во как пердаки горят!)) Шо там у нас на Евровидении будет? "кастрюли победы", "кружевные труселя", "волчий крюк".... Ребята, мой вам совет, хватит себя вести как дикари. Мы же типа эвропа
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