Матчи Динамо, Шахтера и Днепра в 22 туре перенесены на пятницу

На Дніпро й так перестали ходити... Ще й на 17-00 на п'ятницю перенесли перший домашній матч при ...

Да какое возвращение? Фьюри сейчас весит кило под 200. Такой жирдяй стал, что просто ппц.

О чем можно его спрашивать? Создалось впечатление, что он не принимал окончательных решений. Зави...

Ладно, а если по делу то мне нравятся брюнетки

15 лет в минусах... Так ты завел блог, что бы помогли с советами? Потому как называть тебя мастер...

Послушай Дудку. Он собаку съел на ставках. И хорош умничать, пиши нормально без сленга. Кстати, в...