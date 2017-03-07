Матчи Динамо, Шахтера и Днепра в 22 туре перенесены на пятницу

УПЛ утвердила следующие даты проведения и время начала матчей 22-го тура:
17 марта (пятница)
«Днепр» – «Карпаты» – 17:00
«Динамо» – «Черноморец» – 19:00
«Шахтер» – «Олимпик» – 19:00
18 марта (суббота)
«Сталь» – «Александрия» – 14:00
«Ворскла» – «Звезда» – 17:00
19 марта (воскресенье)
«Волынь» – «Заря» – 14:00
Матчи «Динамо» , «Шахтера» и «Днепра» перенесены на пятницу в интересах национальной сборной Украины.
Источник — ФПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.