Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матчи Динамо, Шахтера и Днепра в 22 туре перенесены на пятницу

Перенос поединков состоялся в интересах сборной Украины

  • 07.03.2017 07:28
  • 443 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Матчи Динамо, Шахтера и Днепра в 22 туре перенесены на пятницу

УПЛ утвердила следующие даты проведения и время начала матчей 22-го тура:

17 марта (пятница)

«Днепр» – «Карпаты» – 17:00

«Динамо» – «Черноморец» – 19:00

«Шахтер» – «Олимпик» – 19:00

18 марта (суббота)

«Сталь» – «Александрия» – 14:00

«Ворскла» – «Звезда» – 17:00

19 марта (воскресенье)

«Волынь» – «Заря» – 14:00

Матчи «Динамо» , «Шахтера» и «Днепра» перенесены на пятницу в интересах национальной сборной Украины.

Источник — ФПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Gibiskus1
      Gibiskus1, 07.03.2017 07:40
    0
    На Дніпро й так перестали ходити... Ще й на 17-00 на п'ятницю перенесли перший домашній матч при глядачах. Ну хоч не 14-00))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.