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Челси в лондонском дерби переиграл Вест Хэм

«Аристократы» без особых проблем разобрались с «молотобойцами»

  • 06.03.2017 23:56
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«Вест Хэм» – «Челси» - 1:2
Голы:  0:1 – 25 Азар,  0:2 – 50 Диего Коста,  1:2 – 90 Лансини.

«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид (Байрэм, 64), Фонте, Крессуэлл, Куяте, Нобл (Фернандеш, 77), Обианг, Снодграсс, Фегули (Айю, 64), Лансини, Кэрролл.
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас, Мозес (Зума, 76), Педро (Матич, 65), Канте, Азар (Виллиан, 75), Диего Коста.

Предупреждение: Фабрегас (45).

Источник — Sport.ua

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