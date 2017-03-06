Севилья упустила победу в матче с Алавесом

а я думаю для кого это Поветкина не наказали-бой на лучшего наркобоксера

У Гусева и Тимо последний шанс попасть ан Евро, почему тому дал тому нет. Гусев бы ну на 20 минут...

Полные нули на Евро команды не выводят. И провал на Евро - не только его вина, а прежде всего игр...