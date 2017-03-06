Севилья упустила победу в матче с Алавесом

«Алавес» – «Севилья» - 1:1
Голы: 0:1 – 23 Бен-Йеддер, 1:1 – 75 Катаи.
«Алавес» – Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Маркос Льоренте, Фемения, Камараса (Крстичич, 89), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Катаи, 65), Дейверсон, Токеро (Ромеро, 65).
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Меркадо (Корреа, 83), Лангле, Краневиттер, Нзонзи, Иборра, Сарабия, Витоло (Мариано, 74), Бен-Йеддер (Йоветич, 85).
Предупреждения: Лангле (20), Токеро (29), Краневиттер (31), Иборра (68), Витоло (73), Мариано (83), Тео (87).
Источник — Sport.es
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