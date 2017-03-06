Три украинца подписали контракт с могилевским Днепром

Украинцы Богдан Рудюк, Владислав Гевлич и Дмитрий Башлай подписали контракты с футбольным клубом «Днепр».
Дмитрий Башлай родился 25 апреля 1990 года. Играет на позиции опорного полузащитника.
Дмитрий выступал за украинские «Нефтяник-Укрнефть» и донецкий «Олимпик», а также за казахский «Тараз». Последним клубом полузащитника был украинский «Оболонь-Бровар» из первой украинской лиги.
Владислав Гевлич родился 23 сентября 1994 года. Играет на позиции крайнего защитника.
Владислав выступал за первую и вторую команду «Севастополя», а также за «Тернополь» из первой украинской лиги.
Богдан Рудюк родился 19 апреля 1994 года. Играет на позиции центрального защитника.
Богдан выступал за дублирующие составы симферопольской «Таврии» и луганской «Зари», а также играл в первой лиге «Словакии» за футбольные клубы «Бодва», «Попрад» и «Римавска-Собота». Последним клубом защитника был «Слуцк», за который он провел во втором круге последнего чемпионата Беларуси 10 матчей.
Источник — ФК Днепр Могилев
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