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Авангард: двое пришли, двое ушли

Кадровые изменения в составе краматорского клуба

  • 06.03.2017 22:41
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По итогам третьего учебно-тренировочного сбора тренерский штаб «Авангарда» решил внести некоторые кадровые изменения в состав команды.

Так, полноценные контракты с клубом подписали 20-летний полузащитник Егор Смирнов и 25-летний нападающий Богдан Рябец.

Если говорить о них более подробнее, то Егор в минувшем сезоне выступал за молодежную команду луганской «Зари», а Богдан (имеющий за плечами школу донецких «Шахтера» и «Металлурга» ) в последнее время выступал на любительском уровне («Случ», Староконстантинов; Хмельницкая область) Есть и потери: краматорскую команду покинули полузащитник Роман Стефурак и нападающий Ярослав Бридун.

Источник — ФК Авангард Краматорск

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