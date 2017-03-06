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УПЛ утвердила даты 22-го тура с учетом интереса сборной

Матчи «Динамо» и «Шахтера» состоятся в пятницу 17 марта

  • 06.03.2017 22:24
  • 407 просмотров
  • 3 комментария
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УПЛ утвердила даты 22-го тура с учетом интереса сборной

Клуби пішли на зустріч інтересам національної збірної України, у зв’язку із чим Дирекція УПЛ затвердила наступні дати проведення та час початку матчів 22-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:

17 березня (п’ятниця)

Дніпро - Карпати 17:00

Динамо - Чорноморець 19:00

Шахтар - Олімпік 19:00

18 березня (субота)

Сталь - Олександрія 14:00

Ворскла - Зірка 17:00

19 березня (неділя)

Волинь - Зоря 14:00

Источник — Официальный сайт УПЛ

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 06.03.2017 22:32
    +1
    а що, з Запоріжжя збірників не буде, раз матч в Луцьку призначений на неділю? Могли би хоча б на суботу...
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    taras0506
      taras0506, 06.03.2017 22:33
    0
    А з Зорі, що, збірники не плануються.........поставили в неділю
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    odiniznashix
    online
      odiniznashix, 06.03.2017 22:44
    0
    Какие сборники? Опять наберут в основу лавочников, которые мяч только на тренировках видят.
    Суперзвезд Коноплянку, Федецкого, Зозулю для практики, Юрченко за полгода сыгравшего 25 минут в сумме, Зинченко уже полузабытого...
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