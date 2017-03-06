УПЛ утвердила даты 22-го тура с учетом интереса сборной

Клуби пішли на зустріч інтересам національної збірної України, у зв’язку із чим Дирекція УПЛ затвердила наступні дати проведення та час початку матчів 22-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:
17 березня (п’ятниця)
Дніпро - Карпати 17:00
Динамо - Чорноморець 19:00
Шахтар - Олімпік 19:00
18 березня (субота)
Сталь - Олександрія 14:00
Ворскла - Зірка 17:00
19 березня (неділя)
Волинь - Зоря 14:00
Источник — Официальный сайт УПЛ
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